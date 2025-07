Powitanie generała Andrzeja Patrzałka Data publikacji 28.07.2025 Powrót Drukuj Dziś, podczas uroczystego apelu, przywitano nadinspektora Andrzeja Patrzałka, który 24 lipca, z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał nominację generalską. Generała przywitali podkarpaccy policjanci, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, reprezentanci służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją oraz przedstawiciele duchowieństwa.

Dzisiaj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się uroczyste powitanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nadinspektora Andrzeja Patrzałka w związku z nominacją na stopień nadinspektora. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku komendantowi przez dowódcę uroczystości, po czym wprowadzono Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W uroczystym apelu udział wzięli Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Biskup Rzeszowski ks. Jan Wątroba, a także przedstawiciele służb mundurowych, na co dzień współpracujących z Policją na czele z Generałami: gen. bryg. Tadeuszem Nastarowiczem oraz gen. bryg. SG Tomaszem Zybińskim, przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczością, Wydziału w Rzeszowie Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, Wydziału do spraw Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie CBŚP, Biura Wojewody Podkarpackiego, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele duchowieństwa, a także przedstawiciele policyjnych związków.

W imieniu podległych mu policjantów, Generała przywitała jego I Zastępca, inspektor Małgorzata Fąfara. W swoim wystąpieniu podkreśliła „Dziś mamy zaszczyt i ogromną przyjemność powitać w naszej jednostce nowo mianowanego generała Policji. To wyjątkowa chwila, która na długo pozostanie w naszej pamięci. Jest ona świadectwem Pańskiego doświadczenia, poświęcenia i profesjonalizmu, które zdobywał Pan przez lata służby w różnych jednostkach i formacjach Policji. Panie Generale, Pańska Droga Zawodowa to przykład ciągłego rozwoju i zaangażowania w służbę publiczną. (…) Jeszcze raz gratulujemy Panu tego wyjątkowego osiągnięcia i cieszymy się, że możemy być częścią tej ważnej chwili. Witamy Pana, Panie Generale, w naszej jednostce. Życzymy wielu owocnych lat służby na czele garnizonu podkarpackiego”.

Następnie głos zabrała Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, która podkreśliła „Z satysfakcją przyjęłam informację, że Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, inspektor Andrzej Patrzałek, odebrał z rąk Prezydenta RP nominację generalską. Ta nominacja to nie tylko osobiste wyróżnienie Pana, ale również docenienie jakości pracy całego garnizonu”. (…) Panie Generale, życzę Panu, aby nowy stopień był źródłem dalszej motywacji i siły w realizacji wszystkich zadań, które stoją przed podkarpacką Policją. Niech Pana doświadczenie, wiedza i umiejętności kierowania zespołem nadal skutecznie przekładają się na bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu”.

W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Małgorzata Jarosińska-Jedynak, przekazała życzenia „Z okazji nominacji generalskiej z dumą i szacunkiem gratuluję awansu, zasłużonego zwieńczenia służby pełnej odwagi, odpowiedzialności i oddania ojczyźnie. Pańska nominacja to nie tylko akt uznania dla wybitnych kompetencji dowódczych, ale przede wszystkim dla postawy, która inspiruje całe pokolenia policjantów”.

Na zakończenie nadinspektor Andrzej Patrzałek podkreślił, że „otrzymanie stopnia nadinspektora policji to dla mnie nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim uhonorowanie ciężkiej pracy i poświęcenia. Nie tylko mojego, ale także wielu osób, które spotkałem na swojej służbowej drodze. Przez lata stawiając czoła wyzwaniom codziennej służby, zawsze miałem na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo obywateli i dobro Rzeczpospolitej.(…). Ten awans nie byłby możliwy bez wsparcia wielu osób. Chciałbym serdecznie podziękować moim przełożonym za zaufanie i wiarę w moje kompetencje. Jestem bardzo wdzięczny Pani Wojewodzie i Panu Marszałkowi za wsparcie w realizacji zadań powierzonych Policji. Dziękuję przedstawicielom zaprzyjaźnionych formacji na czele z Panami Generałami za obecne współdziałanie. Dziękuję również moim koleżankom i kolegom za współpracę i pomoc w zarządzaniu podkarpacką Policją. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich policjantek i policjantów oraz pracowników cywilnych garnizonu podkarpackiej Policji. Za gotowość do działania, za ciężką i trudną służbę na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Objęcie stopnia nadinspektora to dla mnie zobowiązanie do jeszcze większego wysiłku i zaangażowania”.

Po odprowadzeniu Sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystości, przyszedł czas na kwiaty, upominki i indywidualne życzenia.