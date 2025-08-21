Areszt tymczasowy dla sprawcy śmiertelnego wypadku Powrót Drukuj Sąd zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy wobec 43-latka, który w Grochowem, kierując autolawetą, wymusił pierwszeństwo przejazdu i zderzył się z prawidłowo jadącym seatem. Na skutek zdarzenia trzy osoby z seata poniosły śmierć na miejscu. Mężczyzna w chwili zdarzenia miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Do tego tragicznego w skutkach wypadku doszło w miniony poniedziałek przed godz. 21, w miejscowości Grochowe. Jak wstępnie ustalili policjanci, 43-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego, kierując autolawetą, na skrzyżowaniu wymusił pierwszeństwo przejazdu i zderzył się z prawidłowo jadącym seatem. Niestety na skutek zdarzenia trzy osoby podróżujące seatem w wieku 19, 18 i 12 lat poniosły śmierć. Kierujący autolawetą był nietrzeźwy, miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Mielcu, sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie, za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym będąc pod wpływem alkoholu, grozi kara nawet do 30 lat więzienia.

podkom. Bernadetta Krawczyk

Film Tymczasowy areszt dla nietrzeźwego sprawcy śmiertelnego wypadku Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Tymczasowy areszt dla nietrzeźwego sprawcy śmiertelnego wypadku (format mp4 - rozmiar 45.04 MB)