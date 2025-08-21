Areszt tymczasowy dla sprawcy śmiertelnego wypadku - Aktualności - Policja Podkarpacka

Areszt tymczasowy dla sprawcy śmiertelnego wypadku

Sąd zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy wobec 43-latka, który w Grochowem, kierując autolawetą, wymusił pierwszeństwo przejazdu i zderzył się z prawidłowo jadącym seatem. Na skutek zdarzenia trzy osoby z seata poniosły śmierć na miejscu. Mężczyzna w chwili zdarzenia miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Do tego tragicznego w skutkach wypadku doszło w miniony poniedziałek przed godz. 21, w miejscowości Grochowe. Jak wstępnie ustalili policjanci, 43-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego, kierując autolawetą, na skrzyżowaniu wymusił pierwszeństwo przejazdu i zderzył się z prawidłowo jadącym seatem. Niestety na skutek zdarzenia trzy osoby podróżujące seatem w wieku 19, 18 i 12 lat poniosły śmierć. Kierujący autolawetą był nietrzeźwy, miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Mielcu, sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie, za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym będąc pod wpływem alkoholu, grozi kara nawet do 30 lat więzienia.

podkom. Bernadetta Krawczyk

  • policjanci z zatryzmanym
Film Tymczasowy areszt dla nietrzeźwego sprawcy śmiertelnego wypadku

Pobierz plik Tymczasowy areszt dla nietrzeźwego sprawcy śmiertelnego wypadku (format mp4 - rozmiar 45.04 MB)

Nagranie audio Areszt tymczasowy dla sprawcy śmiertelnego wypadku, mówi- podkom. Bernadetta Krawczyk

Opis nagrania: Areszt tymczasowy dla sprawcy śmiertelnego wypadku, mówi- podkom. Bernadetta Krawczyk

Pobierz plik Areszt tymczasowy dla sprawcy śmiertelnego wypadku, mówi- podkom. Bernadetta Krawczyk (format mp3 - rozmiar 1.04 MB)

