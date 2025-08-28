Kierował hulajnogą elektryczną bez uprawnień i za przyzwoleniem rodzica Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj Hulajnoga elektryczna, to środek transportu, który bardzo często widywany jest na ulicach nie tylko naszego miasta, ale także całego kraju. Nie możemy jednak zapominać, że kierując takim pojazdem, musimy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Przekonał się o tym 15-latek oraz jego mama, którzy te przepisy złamali.

fot: KPP Jasło

We wtorek, policjanci z jasielskiej grupy SPEED patrolowali drogę krajową nr 28 w Przysiekach. Około godz. 19 zauważyli nastolatka kierującego hulajnogą elektryczną, który poruszał się jezdnią, na której obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.

W trakcie kontroli, funkcjonariusze ustalili, że 15-latek nie posiada karty rowerowej oraz innych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną. Następnie przekazali pojazd oraz nastolatka jego matce, która pojawiła się na miejscu interwencji. Kobieta oświadczyła mundurowym, że syn za jej zgodą kierował hulajnogą oraz, że wie, iż nie posiada on uprawnień do kierowania.

W związku z tym, policjanci poinformowali mieszkankę gminy Skołyszyn o skierowaniu wobec niej wniosku o ukaranie do sądu, za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień. Z kolei naruszeniami popełnionymi przez nastolatka zajmie się III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jaśle.

Pamiętajmy:

Uprawnienia niezbędne do kierowania hulajnogą elektryczną

Wymagany wiek, do kierowania hulajnogą elektryczną, wynosi 10 lat. Dodatkowo, konieczne jest posiadane karty rowerowej lub prawa jazdy kat. AM, A1, B1, T. Wyjątek stanowi kierowanie hulajnogą elektryczną przez dziecko do 10 lat, poruszające się w strefie zamieszkania oraz będące pod opieką osoby dorosłej. Powyżej 18 roku życia nie wymagane jest posiadanie uprawnień. Ważne jest, aby pamiętać, że kartę rowerową należy mieć przy sobie i okazywać ją na żądanie uprawnionego organu.

Obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się

ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;

przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z: pasa ruchu dla rowerów, przejazdu dla rowerów oraz jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów

