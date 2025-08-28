Miał na liczniku 214 km/h. Okazało się, że kolejny raz przekroczył prędkość Data publikacji 28.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci ruchu drogowego z grupy SPEED, zatrzymali do kontroli kierowcę bmw, który przekroczył dozwoloną prędkość. Mężczyzna w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 140 km/h, miał na liczniku 214 km/h. Dodatkowo był już wcześniej zatrzymany za podobne wykroczenie. Za to poważne naruszenie przepisów ruchu drogowego ukarano go mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych oraz 15 punktami karnymi. Działania grupy „Speed” są skierowane na eliminowanie z ruchu drogowego kierowców stanowiących zagrożenie dla innych i przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa.

Brawura, a w szczególności lekceważenie przepisów związanych z przekraczaniem prędkości, to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Niestety, w trakcie służby, policjanci ruchu drogowego z grupy SPEED, spotykają się z wieloma groźnymi sytuacjami, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W miniony poniedziałek po godz. 23, na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Palikówka, w powiecie rzeszowskim, policjanci, zatrzymali do kontroli drogowej bmw. Za kierownicą siedział 47-letni mieszkaniec powiatu ząbkowskiego.

Mężczyzna, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 140 km/h jechał z prędkością 214 km/h. Nie dość, że przekroczył prędkość o 74 km/h, dopuścił się przekroczenia prędkości w warunkach recydywy.

Według przepisów, które weszły w życie 17 września 2022 r. kierowca, nagminne popełniający najpoważniejsze wykroczenia musi liczyć się ze znacznie wyższą karą. Kierowca bmw, za zbyt szybką jazdę otrzymał mandat w wysokości 5000 złotych i 15 punktów karnych.

Każdy kierowca, który nie stosuje się do ograniczeń prędkości musi liczyć się z wysoką karą finansową:

31-40 km/h – pierwszy raz 800 złotych, recydywa 1600 złotych

41-50 km/h – pierwszy raz 1000 złotych, recydywa 2000 złotych

51-60 km/h – pierwszy raz 1500 złotych, recydywa 3000 złotych

61-70 km/h – pierwszy raz 2000 złotych, recydywa 4000 złotych

71 km/h i więcej – pierwszy raz 2500 złotych, recydywa 5000 złotych

Apelujemy o rozsądek i stosowanie się do przepisów prawa o ruchu drogowym.