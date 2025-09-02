14 kierowców przekroczyło „pięćdziesiątkę” w obszarze zabudowanym Data publikacji 02.09.2025 Powrót Drukuj Podczas minionego weekendu, policjanci z jasielskiej grupy SPEED, zatrzymali 14 praw jazdy tym kierującym, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Opłacenie wysokich mandatów, to nie jedyne konsekwencje, z jakimi muszą teraz zmierzyć się kierowcy. Dodatkowo każdy z nich stracił możliwość kierowania pojazdami na okres 3 miesięcy.

Jednym z podstawowych obowiązków każdego kierowcy jest przestrzeganie limitów dopuszczalnej prędkości. Ograniczenia prędkości są ustalane nieprzypadkowo. Uwzględniają one m.in. warunki drogowe, widoczność, intensywność ruchu czy infrastrukturę. Przekraczając dopuszczalną prędkość, kierowca znacząco skraca sobie czas na reakcję w sytuacjach awaryjnych, takich jak nagłe pojawienie się pieszego, zwierzęcia czy innego pojazdu na drodze.

Dlatego jasielscy policjanci nieustannie czuwają nad tym, aby kierujący pojazdami stosowali się do ograniczeń prędkości. Tylko podczas ubiegłego weekendu, funkcjonariusze z jasielskiej grupy SPEED zatrzymali 14 praw jazdy za przekroczenie tzw. „pięćdziesiątki” w obszarze zabudowanym.

Wśród nieodpowiedzialnych kierowców byli tacy, którzy dodatkowo popełniali inne wykroczenia lub działali w ramach recydywy drogowej.

W Iwli, obywatel Słowacji nie dość, że jechał mercedesem z prędkością 106 km/h, to dodatkowo chwilę wcześniej wyprzedził inny pojazd na przejściu dla pieszych. Za złamanie przepisów otrzymał dwa mandaty na kwotę 3000 zł, a na jego konto trafiło 28 punktów karnych.

Z kolei w Siepietnicy, kierujący skodą poruszał się z prędkością 132 km/h. Jak się okazało, 25-latek popełnił to wykroczenie w ramach recydywy. W związku z tym, mundurowi ukarali go mandatem w kwocie 5000 zł i 15 punktami karnymi.

Apelujemy:

Nadmierna prędkość może wydawać się sposobem na zaoszczędzenie kilku minut, ale w rzeczywistości naraża na utratę życia i zdrowia, nie tylko kierującego, lecz także innych uczestników ruchu drogowego. Każdy kierowca ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach – dbajmy o to wspólnie, przestrzegając przepisów i dostosowując prędkość do warunków ruchu.

dl

fot: KPP Jasło

fot: KPP Jasło

fot: KPP Jasło

fot: KPP Jasło

fot: KPP Jasło

fot: KPP Jasło