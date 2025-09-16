Kryminalni zlikwidowali nielegalne uprawy z ponad 300 krzewami konopi
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu i Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zwalczający przestępczość narkotykową, zlikwidowali nielegalne uprawy konopi. Plantacje ujawnili na dwóch działkach na terenie powiatu jarosławskiego. Policjanci zabezpieczyli ponad 300 krzewów konopi indyjskich.
W minionym tygodniu jarosławscy kryminalni oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, zlikwidowali dwie uprawy marihuany.
Policjanci ujawnili je na terenie powiatu jarosławskiego. Uprawy znajdowały się na terenach trudno dostępnych i były starannie ukryte przed przypadkowymi osobami. Dzięki intensywnej pracy kryminalni dotarli do miejsc, w których prowadzono nielegalną uprawę. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 300 krzewów tej rośliny.
Dzięki działaniom kryminalnych na rynek nie trafi około 4 kg marihuany i ponad 300 krzewów konopii indyjskich.
Śledczy prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.
