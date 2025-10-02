16 nowych radiowozów Toyota RAV4 na drogach garnizonu podkarpackiego - Aktualności - Policja Podkarpacka

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

16 nowych radiowozów Toyota RAV4 na drogach garnizonu podkarpackiego

Data publikacji 02.10.2025
Powrót
Drukuj

Do policjantów garnizonu podkarpackiego trafiło 16 nowych radiowozów Toyota RAV4, są to pierwsze w Polsce pojazdy w policyjnej wersji z nowym, neonowym oznakowaniem. Hybrydowe pojazdy typu SUV, wyposażone w inteligentny napęd na cztery koła, zaawansowane systemy bezpieczeństwa i nowoczesne rozwiązania techniczne, będą służyły policjantom ruchu drogowego w codziennych działaniach kontrolnych i prewencyjnych. Nowe radiowozy poprawią mobilność patroli, pozwolą szybciej reagować na zdarzenia i zwiększą bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego na Podkarpaciu.

Nowe radiowozy Toyota RAV4 to pierwsze w Polsce pojazdy w policyjnej wersji z nowym, neonowym oznakowaniem. Ich zakup stanowi istotne wzmocnienie dla podkarpackiego ruchu drogowego, a dzięki zaawansowanej technologii oraz parametrom technicznym pozwoli funkcjonariuszom jeszcze skuteczniej realizować zadania służbowe.

Radiowozy zostały wyposażone w zaawansowane systemy wspomagające pracę funkcjonariuszy oraz zapewniające szybką i skuteczną reakcję w sytuacjach zagrożenia. Dzięki nim policjanci będą mogli jeszcze sprawniej prowadzić kontrole drogowe, reagować na wykroczenia i przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom kierowców. Przekazanie nowych pojazdów to nie tylko inwestycja w sprzęt, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. Nowe  radiowozy to też forma wyróżnienia dla policjantów, którzy każdego dnia z pełnym zaangażowaniem pełnią służbę na drogach.

Przekazanie radiowozów wpisuje się w działania Policji na rzecz podnoszenia standardów pracy i skuteczności służby. Nowe pojazdy wspierać będą policjantów w codziennych zadaniach, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego regionu.

Radiowozy typu SUV wyposażone zostały w nowoczesne silniki 2.5 Plug-in Hybrid o mocy 306 KM, które umożliwiają przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 6 sekund. Inteligentny napęd na wszystkie koła AWD-i (4x4) oraz bateria litowo-jonowa o pojemności 18,1 kW zapewniają możliwość przejechania nawet 75 km wyłącznie w trybie elektrycznym. Komfort jazdy gwarantuje bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów e-CVT, a także nowoczesne oświetlenie – światła dzienne w technologii LED i główne w technologii projektorowej.

Pojazdy wyposażone zostały w szereg systemów wspomagających bezpieczeństwo, m.in.:

  • układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS),
  • inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC),
  • automatyczne światła drogowe (AHB),
  • asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA),
  • system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM),
  • system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB),
  • monitor panoramiczny z systemem kamer 360° (PVM).

Dzięki takiemu wyposażeniu nowe radiowozy zwiększą skuteczność działań patrolowych, poprawią mobilność funkcjonariuszy i podniosą poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na Podkarpaciu.

Zakup radiowozów został sfinansowany ze środków Budżetu Państwa w wysokości 4 159 200,00 złotych.

  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
  • Policjanci i nowe radiowozy na placu.
Powrót na górę strony