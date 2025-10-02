16 nowych radiowozów Toyota RAV4 na drogach garnizonu podkarpackiego Data publikacji 02.10.2025 Powrót Drukuj Do policjantów garnizonu podkarpackiego trafiło 16 nowych radiowozów Toyota RAV4, są to pierwsze w Polsce pojazdy w policyjnej wersji z nowym, neonowym oznakowaniem. Hybrydowe pojazdy typu SUV, wyposażone w inteligentny napęd na cztery koła, zaawansowane systemy bezpieczeństwa i nowoczesne rozwiązania techniczne, będą służyły policjantom ruchu drogowego w codziennych działaniach kontrolnych i prewencyjnych. Nowe radiowozy poprawią mobilność patroli, pozwolą szybciej reagować na zdarzenia i zwiększą bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego na Podkarpaciu.

Nowe radiowozy Toyota RAV4 to pierwsze w Polsce pojazdy w policyjnej wersji z nowym, neonowym oznakowaniem. Ich zakup stanowi istotne wzmocnienie dla podkarpackiego ruchu drogowego, a dzięki zaawansowanej technologii oraz parametrom technicznym pozwoli funkcjonariuszom jeszcze skuteczniej realizować zadania służbowe.

Radiowozy zostały wyposażone w zaawansowane systemy wspomagające pracę funkcjonariuszy oraz zapewniające szybką i skuteczną reakcję w sytuacjach zagrożenia. Dzięki nim policjanci będą mogli jeszcze sprawniej prowadzić kontrole drogowe, reagować na wykroczenia i przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom kierowców. Przekazanie nowych pojazdów to nie tylko inwestycja w sprzęt, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. Nowe radiowozy to też forma wyróżnienia dla policjantów, którzy każdego dnia z pełnym zaangażowaniem pełnią służbę na drogach.

Przekazanie radiowozów wpisuje się w działania Policji na rzecz podnoszenia standardów pracy i skuteczności służby. Nowe pojazdy wspierać będą policjantów w codziennych zadaniach, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego regionu.

Radiowozy typu SUV wyposażone zostały w nowoczesne silniki 2.5 Plug-in Hybrid o mocy 306 KM, które umożliwiają przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 6 sekund. Inteligentny napęd na wszystkie koła AWD-i (4x4) oraz bateria litowo-jonowa o pojemności 18,1 kW zapewniają możliwość przejechania nawet 75 km wyłącznie w trybie elektrycznym. Komfort jazdy gwarantuje bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów e-CVT, a także nowoczesne oświetlenie – światła dzienne w technologii LED i główne w technologii projektorowej.

Pojazdy wyposażone zostały w szereg systemów wspomagających bezpieczeństwo, m.in.:

układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS),

inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC),

automatyczne światła drogowe (AHB),

asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA),

system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM),

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB),

monitor panoramiczny z systemem kamer 360° (PVM).

Dzięki takiemu wyposażeniu nowe radiowozy zwiększą skuteczność działań patrolowych, poprawią mobilność funkcjonariuszy i podniosą poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na Podkarpaciu.

Zakup radiowozów został sfinansowany ze środków Budżetu Państwa w wysokości 4 159 200,00 złotych.