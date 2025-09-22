Policjanci zatrzymali trzech włamywaczy Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj Rzeszowscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o włamanie do pomieszczenia piwnicznego w centrum Rzeszowa. Ich łupem padło m.in. kilku sztuk repliki broni i innych akcesoriów militarnych, a także sprzęt elektroniczny. Wartość skradzionego mienie wyceniono na 10 tysięcy złotych. Dodatkowo, przy dwóch zatrzymanych mężczyznach funkcjonariusze znaleźli mefedron. Decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące.

W piątek, 12 września wieczorem, dyżurny miejski został powiadomiony o tym, że do jednej z piwnic bloku w centrum Rzeszowa doszło do włamania. Na miejscu, policjanci zastali pokrzywdzonego. Jak ustalili, do przestępstwa doszło w ostatnich 24 godzinach. Nieznany sprawca, po uprzednim uszkodzeniu drzwi wejściowych, z piwnicy dokonał kradzieży m.in. kilku sztuk repliki broni i innych akcesoriów militarnych. Włamywacz zabrał także drobny sprzęt elektroniczny i turystyczny. Pokrzywdzony straty wycenił na 10 tysięcy złotych. Na miejscu przestępstwa policjanci przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady mogące ustalić sprawcę.

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego rzeszowskiej komendy przystąpili do typowania osób, mogących mieć związek z tą sprawą. Ich intensywna praca, już następnego dnia, pozwoliła na zatrzymanie dwóch mężczyzn podejrzewanych o włamanie.

To 23-letni mieszkaniec Rzeszowa i 31-latek bez stałego miejsca zamieszkania. Podczas przeszukania, przy 23-latku, policjanci znaleźli biały kryształ. Wstępne badania wskazały, że zabezpieczona substancja to mefedron. Podczas wykonywanych czynności, także w miejscu jego zamieszkania, funkcjonariusze znaleźli zabronioną substancję.

Po wykonaniu niezbędnych czynności obaj mężczyźni trafili do policyjnej izby zatrzymań. W efekcie pracy kryminalnych skradzione mienie zostało w całości odzyskane. Policjanci poszukiwali jeszcze trzeciego ze sprawców. 24-latek został zatrzymany we wtorek. Podczas przeszukania, w jego aucie kryminalni ujawnili prawie 87 gramów mefedronu.

Zgromadzeniem materiału dowodowego zajęli się funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Policjanci przesłuchali zatrzymanych i przedstawili im zarzut dokonanej wspólnie kradzieży z włamaniem przy ul. Lisa-Kuli. Dodatkowo, 23 i 24-latek usłyszeli zarzut posiadania substancji psychotropowych. Zebrany materiał przekazali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosowanie wobec wszystkich areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

Policjanci odzyskali całe skradzione mienie.