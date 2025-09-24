Uciekał na hulajnodze elektrycznej przed policjantami Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj 14-letni chłopiec chcąc uniknąć kontroli drogowej uciekał przed policjantami na elektrycznej hulajnodze. Swoją szaleńczą jazdą stwarzał zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Policjanci zatrzymali nastolatka. Teraz o jego losie będzie decydował sąd rodzinny.

W poniedziałek po godz. 17, w miejscowości Jadachy (gmina Nowa Dęba) policjanci ruchu drogowego prowadząc rutynową kontrolę, zauważyli kierującego hulajnogą elektryczną, który poruszał się jezdnią z bardzo dużą prędkością. Młody kierowca na widok radiowozu, zjechał z pasa drogi i kontynuował jazdę wąskim chodnikiem. Stwarzając zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu przyspieszył i rozpoczął ucieczkę.

Kierujący hulajnogą nie reagował na wydawane przez mundurowych sygnały świetlne i dźwiękowe, wjechał w rejon, gdzie policjanci nie mogli prowadzić pościgu radiowozem. Po krótkim czasie, funkcjonariusze zatrzymali rozpędzonego nastolatka na drodze polnej. Okazał się nim 14 – letni mieszkaniec gminy Nowa Dęba.

Z uwagi, że kierujący był osobą nieletnią, policjanci wezwali na miejsce interwencji ojca 14-latka. Młody kierowca przyznał się mundurowym, że w hulajnodze miał odblokowaną prędkość co pozwoliło mu na bardzo szybką jazdę.

Policjanci dokumentację z interwencji wobec 14-latka, skierują do sądu rodzinnego w Tarnobrzegu, który podejmie dalsze kroki w stosunku do nieletniego kierowcy. Sąd ma możliwość zastosowania wobec niego środków wychowawczych.

Apelujemy do rodziców, by interesowali się tym, jak i czym poruszają się ich dzieci. Przypomina też, że hulajnogi mają jasno określone przepisy — mogą jeździć tylko po wyznaczonych drogach, a ich prędkość nie powinna przekraczać 20 km/h.

