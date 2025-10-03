Kobieta i dwóch mężczyzn odpowiedzą za paserstwo akcyzowe Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn i kobietę podejrzanych o posiadanie nielegalnych papierosów. W balonie, który spadł na pole uprawne w miejscowości Kopki, w aucie, którym poruszali się zatrzymani oraz w ich miejscu zamieszkania, funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 169 520 sztuk papierosów. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych należności wyniosłyby około 200 000 złotych.

W niedzielę około godz. 10:30, dyżurny z Niska odebrał zgłoszenie, że w miejscowości Kopki, na polu uprawnym, znajduje się balon. Na miejscu, policjanci potwierdzili informację. Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze znaleźli karton, w którym znajdowały się papierosy bez polskich znaków skarbowej akcyzy. Łącznie, w 1750 paczkach, znajdowało się 35 000 sztuk papierosów.

W rejon, gdzie policjanci wykonywali czynności, przyjechał samochód, w którym oprócz kierowcy znajdowało się jeszcze dwoje pasażerów. Dwóch mężczyzn i kobieta, byli ubrani w bluzy z napisem "służba leśna". Ich zachowanie wzbudziło podejrzenia, że osoby, mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Funkcjonariusze nie dali wiary zapewnieniom, że są strażnikami leśnymi i podjęli wobec nich interwencję. Podczas przeszukania, w ich samochodzie, policjanci znaleźli 70 000 sztuk papierosów - to 3 500 paczek, które nie posiadały polskich znaków akcyzy skarbowej.

58-latek, 19-letni mężczyzna i 42-letnia kobieta - mieszkańcy województwa podlaskiego, zostali zatrzymani, przewiezieni do komendy i osadzeni w policyjnej izbie zatrzymań. Okazało się, że wszyscy przyjechali do miejscowości Kopki, celem znalezienia i zabrania swojej "przesyłki".

W trakcie wykonywanych czynności, w miejscach zamieszkania zatrzymanych, policjanci znaleźli kolejne papierosy bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Łącznie podczas przeszukań zabezpieczyli 64 520 sztuk papierosów - to jest 3 226 paczek.

We wtorek, mężczyźni i kobieta usłyszeli zarzuty dotyczące paserstwa akcyzowego oraz paserstwa celnego za co grozi im wysoka kara grzywny.

Policjanci zajmujący się tą sprawą ustalili, że gdyby nielegalny towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych należności wyniosłyby około 200 000 złotych.