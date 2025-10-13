19-latek usłyszał wyrok w trybie przyspieszonym. Bezwzględne więzienie Data publikacji 13.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki reakcji świadka, jarosławscy policjanci zatrzymali 19-latka, który w Makowisku prowadził samochód w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna kierował seatem, poruszając się całą szerokością jezdni, mimo że pojazd miał uszkodzone dwie opony. Badanie wykazało ponad 2 promile w jego organizmie. Dodatkowo okazało się, że młody kierowca zignorował wcześniej orzeczone trzy zakazy prowadzenia pojazdów. W trakcie interwencji znieważył też funkcjonariuszy. Został doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym.

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godz. 9 w Makowisku. Dyżurny jarosławskiej komendy został powiadomiony przez świadka, że kierujący srebrnym seatem jedzie całą szerokością jezdni i może znajdować się pod wpływem alkoholu.

Funkcjonariusze drogówki szybko namierzyli i zatrzymali wskazany pojazd. Za kierownicą siedział 19-latek, a pojazd którym kierował miał uszkodzone dwie opony po lewej stronie. Policjanci podjęli wobec kierującego interwencję. W takcie rozmowy, mężczyzna miał bełkotliwą mowę oraz czuć było od niego alkohol. Jak się okazało, młody kierowca miał w organizmie 2,30 promila alkoholu.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 19-latek posiadał już wcześniej trzy zakazy kierowania pojazdami orzeczone przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie i w Jarosławiu. Podczas interwencji mężczyzna był agresywny i znieważył policjantów wykonujących czynności służbowe.

Mieszkaniec powiatu lubaczowskiego trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Jago sprawa została skierowana przez policjantów do sądu w trybie przyspieszonym, co oznacza, że o jego losie zdecydowano w ciągu 48 godzin od zatrzymania.

Sąd Rejonowy w Jarosławiu wymierzył 19-latkowi karę bezwzględnego pozbawienia wolności na okres 9 miesięcy oraz dożywotniego zakazu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Ponadto mężczyzna został zobowiązany do zapłaty 10 tys. świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dodatkowo sąd orzekł nawiązkę na rzecz funkcjonariuszy, którzy zostali znieważeni przez mężczyznę.

Policjanci apelują! Nie ma tolerancji dla kierowców, którzy ryzykując życie swoje i innych osób wsiadają za kierownicę po alkoholu. Jazda na podwójnym gazie zaburza zdolność do właściwego postrzegania rzeczywistości, co z kolei wpływa na podejmowanie decyzji za kierownicą.

Fot. KPP Jarosław

