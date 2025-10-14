Obywatelka Ukrainy tymczasowo aresztowana w sprawie oszustwa inwestycyjnego Data publikacji 14.10.2025 Powrót Drukuj Błyskawiczna reakcja sędziszowskich policjantów oraz czujność mieszkanki Sędziszowa Małopolskiego doprowadziły do zatrzymania 21-letniej obywatelki Ukrainy, która usiłowała odebrać pieniądze od mieszkanki gminy Sędziszów Małopolski. Gotówka miała służyć inwestycjom na giełdzie. Kryminalni zatrzymali kobietę w momencie odbierania paczki, w której miały znajdować się środki pieniężne. Za popełnione przestępstwo kobiecie grozi do 8 lat więzienia.

Początkiem października b.r. funkcjonariusze sędziszowskiego komisariatu otrzymali zgłoszenie od mieszkanki gminy Sędziszów Małopolski o oszustwie metodą „na maklera giełdowego”. Jak wynikało ze zgłoszenia, kobieta znalazła w sieci ciekawe ogłoszenie dotyczące inwestowania na giełdzie, z którego postanowiła skorzystać. Finalnie, kobieta przekazała sprawcom ponad 140 tys. złotych, które miały być inwestowane i przynosić znaczne zyski. Kiedy pokrzywdzona zrozumiała, że została oszukana, poinformowała policjantów.

W ubiegłym tygodniu, w środę, do kobiety znów zadzwonili oszuści, z informacją, że poprzez jej rzekome działanie w aplikacji związanej z inwestycjami straciła pieniądze. Przestępcy znów zażądali przygotowania pieniędzy, aby „uratować” środki które miała utracić. Mieszkanka gminy Sędziszów Małopolski poinformowała policjantów o telefonie od oszustów.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli szereg czynności operacyjnych. Jeszcze tego samego dnia, wieczorem, zatrzymali młodą kobietę, która odebrała od pokrzywdzonej paczkę w której miały znajdować się pieniądze. 21-letnia obywatelka Ukrainy, mieszkająca na terenie województwa śląskiego została zatrzymana i przewieziona do ropczyckiej komendy, a następnie osadzona w policyjnym areszcie. Wraz z nią zatrzymany został 27-letni kierowca taksówki, którą kobieta przyjechała po odbiór gotówki. W trakcie zbierania materiału dowodowego okazało się, że nie brał on udziału w przestępczym procederze.

W piątek, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Ropczycach z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanej aresztu tymczasowego. Sąd przychylił się do jego wniosku i zastosował wobec 21-letniej obywatelki Ukrainy areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców o ostrożność i rozwagę w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi osobami, szczególnie gdy w grę wchodzą pieniądze!

