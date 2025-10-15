Zatrzymani za oszustwa metodą „na policjanta” Data publikacji 15.10.2025 Powrót Drukuj Ropczyccy kryminalni zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy brali udział w przestępczym procederze oszustw metodą „na policjanta” Wobec podejrzanej 43-latki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, natomiast wobec 50-letniego mężczyzny Sąd Rejonowy w Ropczycach zastosował 3-miesięczny areszt. Obydwojgu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z ropczyckiej komendy otrzymali zgłoszenie od mieszkanki gminy Ropczyce, od której przestępcy wyłudzili blisko 25 tys. złotych. Okazało się, że kobieta padła ofiarą oszustwa "na policjanta". Ta metoda polega na tym, że sprawcy dzwonią do starszych osób, podają się za funkcjonariuszy Policji i wmawiają pokrzywdzonym, że ich prywatne oszczędności w banku są zagrożone. Następnie, nakłaniają swoje ofiary do wypłaty gotówki z konta i przekazania pieniędzy "na przechowanie fałszywym policjantom", którzy mają się po nie zgłosić.

Tak też niestety stało się w tym przypadku. Kobieta przekazała oszustom oszczędności. Przestępcy nie poprzestali jednak na kwocie, którą wcześniej wyłudzili od mieszkanki gminy Ropczyce. Nadal kontynuowali rozmowę, nakłaniając kobietę do wybrania pieniędzy z banku, nakazując jednocześnie aby nie rozmawiała z nikim o całym zdarzeniu.

Przed przekazaniem kolejnych pieniędzy oszustom uchronili pokrzywdzoną członkowie rodziny.

Podjęte działania ropczyckich policjantów pozwoliły na ustalenie osób, które tego dnia odebrały pieniądze od mieszkanki naszego powiatu. Okazali się nimi 43-latka i 50-latek zamieszkujący na terenie Dębicy. W ubiegły czwartek zostali zatrzymani. W toku dalszych czynności, w tym przeszukania, ujawniono szereg przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie. Oboje usłyszeli zarzut oszustwa.

Prokurator, wobec podejrzanej mieszkanki Dębicy zastosował środek wolnościowy w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju, natomiast wobec 50-latka Sąd Rejonowy w Ropczycach orzekł trzymiesięczy areszt tymczasowy.

Pamiętajmy:

policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani o ich pozostawianie w umówionych miejscach;

nie działajmy pod presją czasu - jeśli ktoś podaje się za funkcjonariusza, rozłączmy rozmowę i sami zadzwońmy na numer 112 z innego telefonu;

o każdej podejrzanej sytuacji natychmiast informujmy Policję lub zaufanego członka rodziny.

Film Zatrzymani za oszustwa metodą „na policjanta” Opis filmu: Zatrzymani za oszustwa metodą „na policjanta” Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymani za oszustwa metodą „na policjanta” (format mp4 - rozmiar 14.6 MB)