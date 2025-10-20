Zarzuty korupcyjne dla dwóch diagnostów Data publikacji 20.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krośnie, prowadzą postępowanie dotyczące przestępstw o charakterze korupcyjnym. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch diagnostów, którzy wbrew przepisom prawa poświadczali nieprawdę w dokumentach mających znaczenie prawne. 48-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego oraz 61-latek z powiatu krośnieńskiego usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Mężczyźni zostali objęci policyjnym dozorem.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, realizując czynności służbowe, uzyskali informację o przestępczym procederze o charakterze korupcyjnym, do jakiego miało dochodzić na jednej ze stacji diagnostycznych w Krośnie. Z informacji wynikało, że dwaj diagności, pełniący funkcję publiczną diagnosty, uprawnionego do przeprowadzania badań technicznych pojazdów i do wystawiania dokumentów działając wbrew przepisom prawa poświadczali nieprawdę w rejestrze Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

W wyniku podjętych czynności, zarówno operacyjno-rozpoznawczych, jak i dochodzeniowo-śledczych funkcjonariusze potwierdzili uzyskane informacje i zebrali materiał dowodowy. Jak ustalili, dwaj diagności, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poświadczali nieprawdę w rejestrze Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców poprzez wprowadzenie danych o wykonanym badaniu technicznym pojazdów oraz w dokumentach mających znaczenie prawne - zaświadczeniach o rzekomo przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdów, które nie znajdowały się faktycznie na stacji diagnostycznej i nie mieli oni dostępu do tych pojazdów.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła w tej sprawie postępowanie przygotowawcze.

Początkiem października, policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali podejrzanych o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za poświadczenie nieprawdy w dokumentach. To 48-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego oraz 61-latek z powiatu krośnieńskiego.

Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Krośnie, gdzie usłyszeli zarzuty korupcyjne. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego.

Grozi im kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Film Zarzuty korupcyjne dla dwóch diagnostów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zarzuty korupcyjne dla dwóch diagnostów (format mp4 - rozmiar 29.17 MB)