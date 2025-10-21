Policyjny pościg i skuteczne zatrzymanie 26-latka w sportowym audi Data publikacji 21.10.2025 Powrót Drukuj Nawet 5 lat więzienia grozi 26-letniemu kierowcy, który chcąc uniknąć policyjnej kontroli, podjął próbę ucieczki. Okazało się, że mężczyzna posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto, swoją brawurową jazdą powodował zagrożenie bezpieczeństwa podróżujących z nim współpasażerów oraz innych uczestników ruchu.

W niedzielę po godz. 23, na ul. Czajkowskiego w Krośnie, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, podjęli próbę zatrzymania do kontroli rozpędzonego audi. Funkcjonariusze podali kierującemu sygnały nakazujące zatrzymanie się, ten jednak zignorował je i zaczął uciekać.

Policjanci rozpoczęli pościg za kierującym sportowym samochodem. Podczas ucieczki kierowca lekceważył obowiązujące przepisy drogowe i stwarzał zagrożenie innym uczestnikom ruchu. Kierujący audi starał się zgubić policyjny radiowóz - dynamicznie przyspieszał i znacznie przekraczał dopuszczalne limity prędkości.

Rozpędzone audi kierowało się w stronę miejscowości Odrzykoń, gdzie na krętych, podmiejskich ulicach, kilkukrotnie traciło przyczepność. Kierujący, nie zważał na to, że powoduje zagrożenie dla podróżujących z nim współpasażerów oraz innych kierowców i desperacko kontynuował ucieczkę.

Sportowe audi nie było jednak w stanie zgubić dysponującej mocą ponad 300 KM policyjnej toyoty, która niedawno zasiliła flotę krośnieńskiej drogówki. Chwilę później, na ul. Kamienieckiego w Odrzykoniu, kierujący audi zjechał z drogi, kończąc ucieczkę na mostku jednej z prywatnych posesji. Policjanci zatrzymali siedzącego za kierownicą mężczyznę i dokonali szczegółowego sprawdzenia czterech pasażerów oraz pojazdu.

Kierującym okazał się 26-letni mieszkaniec Jarosławia. Mężczyzna był trzeźwy. Desperacką próbę ucieczki uzasadniał brakiem uprawnień do kierowania oraz ciążącym na nim sądowym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto, podczas sprawdzenia wnętrza samochodu funkcjonariusze znaleźli m.in. siekierę, maczetę oraz miotacze gazu, a także tablice rejestracyjne pochodzące z innego pojazdu.

26-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań, a jego samochód został odholowany i zabezpieczony. Mężczyzna odpowie przed sądem m.in. za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu oraz wykroczenia, których dopuścił się podczas ucieczki.

26-latkowi grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.