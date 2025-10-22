Areszt tymczasowy za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia Data publikacji 22.10.2025 Powrót Drukuj Na trzy miesiące do aresztu tymczasowego trafił 29-latek podejrzany o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Mężczyzna zaczepił na ulicy dwóch wracających do domu nastolatków i groził im niebezpiecznym narzędziem. Jednemu z nich zabrał telefon komórkowy. 14 i 15-latkowi udało się uciec i powiadomić strzyżowskich policjantów. Z jego agresją spotkał się nie tylko starszy z nastolatków, ale także jeden z policjantów podejmujących wobec niego interwencję. Mężczyzna działał w warunkach recydywy. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

W miniony piątek około godz. 19, strzyżowscy policjanci interweniowali w Wiśniowej, gdzie miało dojąć do rozboju. Z relacji przekazanej przez zgłaszającego, 15-letniego mieszkańca gminy Wiśniowa, wynikało, że nieznany mu mężczyzna zaczepił go i jego 14-letniego kolegę na ulicy, gdy wracali do domu. Mężczyzna szedł z nimi i wielokrotnie pokazywał im przymocowany do rękawiczki nóż. Powtarzał nastolatkom, że jeśli nie będą go słuchać i wykonywać jego poleceń, to pozbawi ich życia. Następnie, mężczyzna przyłożył nóż do twarzy jednego z nich i zażądał oddania mu telefonu komórkowego. W obawie o własne życie, chłopiec wykonał jego polecenie.

W pewnym momencie,15-latek wykorzystał chwilę nieuwagi mężczyzny i w pośpiechu, z telefonu kolegi, zadzwonił na numer alarmowy. Powiadomiony o całej sytuacji oficer dyżurny ze Strzyżowa oddzwaniał na numer zgłaszającego, aby doprecyzować miejsce zdarzenia. Mężczyzna zorientował się, że nastolatek rozmawia z policjantem i nakazał mu włączyć tryb głośnomówiący. Agresor, kierując wobec niego groźby, nakłonił nastolatka do odwołania interwencji oraz oświadczenia, że nie potrzebuje pomocy. Mimo tego, dyżurny we wskazany wcześniej rejon skierował patrole.

Po krótkiej chwili nastolatkowie, wspólnie z agresorem, dotarli do jednego z lokali gastronomicznych gdzie mężczyzna groźbą nakłonił chłopców do kupna mu jedzenia, po czym skierowali się w rejon sklepu spożywczego. Tam znajdowała się grupa osób. W tym momencie chłopcy wykorzystali okazje i w pośpiechu uciekli. Wrócili do lokalu, w którym chwilę wcześniej byli z mężczyzną i ponownie skontaktowali się z dyżurnym strzyżowskiej jednostki.

Na miejsce natychmiast zostały zadysponowane najbliższe patrole policji. 29-latek został obezwładniony i zatrzymany. Podczas wykonywanych wobec niego czynności, policjanci znaleźli przy nim nóż, który był przymocowany do rękawiczki. Mężczyzna był agresywny, znieważył policjanta i kilkukrotnie mu groził.

Okazało się, że mieszkaniec powiatu strzyżowskiego był pijany, miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu.

29-latek trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymania w komendzie w Strzyżowie. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, zmuszania funkcjonariusza do zaniechania prawnej czynności służbowej oraz znieważenia funkcjonariusza.

Okazało się że 29-latek działał w warunkach recydywy w związku z czym, sąd nie miał żadnych wątpliwości co do zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego w postaci 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi do 20 lat pozbawienia wolności.

Film Areszt tymczasowy za rozbój z użyciem noża Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Areszt tymczasowy za rozbój z użyciem noża (format mp4 - rozmiar 37.87 MB)