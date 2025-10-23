Ćwiczenia ratownicze „Leżajsk 2025” z udziałem służb mundurowych Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj W środę, 22 października 2025 roku, na terenie żwirowni w Łętowni odbyły się wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „Leżajsk 2025”, realizowane w ramach treningu sztabowego „Podkarpacie 2025”. Scenariusz zakładał wystąpienie gwałtownej powodzi i konieczność prowadzenia działań ratunkowych na dużą skalę.

Organizatorami przedsięwzięcia były Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Komenda Powiatowa PSP w Leżajsku. Celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy służb ratowniczych, Policji, wojska oraz administracji publicznej w zakresie reagowania na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i sytuacjami kryzysowymi.

W działaniach uczestniczyli przedstawiciele podkarpackiej Policji. Na miejscu obecny był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Jacek Juwa oraz Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku podinsp. Ryszard Tyka, którzy nadzorowali i obserwowali przebieg epizodów realizowanych przez funkcjonariuszy.

Wśród obecnych na miejscu był także Grzegorz Lonc – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, który reprezentował administrację rządową odpowiedzialną za koordynację działań w zakresie bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim.

W ćwiczeniach brali udział również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, w tym podkom. Paweł Niemczyk – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji, którzy odpowiadali za koordynację zadań z zakresu zabezpieczenia rejonu działań, ewakuacji ludności oraz utrzymania porządku publicznego.

Zadania realizowane przez funkcjonariuszy Policji obejmowały m.in. organizację i kierowanie ruchem drogowym, zabezpieczenie miejsc prowadzenia akcji ratowniczej, wsparcie służb w poszukiwaniach poszkodowanych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób ewakuowanych. Wszystkie epizody przeprowadzono zgodnie z założeniami, a uzyskane doświadczenia przyczynią się do dalszego doskonalenia współdziałania służb w sytuacjach kryzysowych.

Ćwiczenia „Leżajsk 2025” stanowiły ważny element przygotowań służb ratowniczych i mundurowych do skutecznego reagowania na zdarzenia o charakterze klęsk żywiołowych na terenie województwa podkarpackiego.