Podkarpaccy policjanci doskonalili umiejętności w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości Data publikacji 10.11.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze ruchu drogowego z Podkarpacia doskonalili swoje umiejętności w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości. Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział Ruchu Drogowego i Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Policjanci, pod okiem wykładowców z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwoli im jeszcze skuteczniej realizować zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach.

Nadmierna prędkość niezmiennie pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości zwiększa ryzyko utraty panowania nad pojazdem oraz ogranicza możliwości uniknięcia kolizji. Dlatego kluczowe znaczenie ma zarówno przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierujących, jak i skuteczne egzekwowanie ich przestrzegania przez funkcjonariuszy. Dla zapewnienia skuteczności działań, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie policjantów do obsługi sprzętu kontrolno - pomiarowego wykorzystywanego w codziennej służbie.

Od 3 do 8 listopada odbyły się dwie edycje szkolenia dla funkcjonariuszy ruchu drogowego z województwa podkarpackiego obejmujące zagadnienia związane z obsługą ręcznych mierników prędkości. W szkoleniu łącznie wzięło udział 52 policjantów. Organizatorem był Wydział Ruchu Drogowego oraz Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, we współpracy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Zajęcia prowadzili doświadczeni instruktorzy z CSP w Legionowie - kom. Adam Karolak oraz asp. Paweł Kubik. W szkoleniu uczestniczyli również funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie - podkom. Paweł Dziki, podkom. Andrzej Kluz, st. asp. Sławomir Mastaj, asp. Jakub Kobylarz, mł. asp. Czesław Jamro, mł. asp. Artur Szlosek i sierż. szt. Krzysztof Kopko.

Pierwszy etap szkolenia obejmował zagadnienia teoretyczne. Zajęcia odbyły się w Komendzie Powiatowej Policji w Łańcucie. Wykładowcy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie szczegółowo omówili zasady działania ręcznych mierników prędkości oraz ich prawidłową obsługę i funkcje umożliwiające precyzyjny pomiar.

Część praktyczną szkolenia przeprowadzono na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Kraczkowa, gdzie policjanci doskonalili umiejętność wykonywania pomiarów prędkości w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego.

Ostatni etap szkolenia odbył się na autostradzie A4 w miejscowości Świlcza i obejmował doskonalenie umiejętności w zakresie pomiaru odległości pomiędzy pojazdami z wykorzystaniem laserowych mierników prędkości z funkcją DBC (Distance Between Cars). To zaawansowana technologia stosowana w Policji do monitorowania bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami, umożliwiająca skuteczne wykrywanie przypadków jazdy „na zderzaku" na drogach ekspresowych oraz autostradach.

Doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy oraz skuteczne egzekwowanie przypadków naruszania przepisów dotyczących prędkości stanowią kluczowy element działań Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Tego typu szkolenia pozawalają nie tylko zwiększyć efektywność kontroli, ale również budują świadomość, że troska o bezpieczeństwo w ruchu drogowym zaczyna się od profesjonalizmu funkcjonariuszy.