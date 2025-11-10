Policjanci przejęli ponad 21 kilogramów narkotyków Data publikacji 10.11.2025 Powrót Drukuj Tarnobrzescy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej we współpracy z funkcjonariuszami z województwa mazowieckiego, zabezpieczyli ponad 21 kilogramów środków odurzających. Ich czarnorynkowa wartość to około milion złotych. 19 i 27-latek usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Odpowiedzą za usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Obaj zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Tarnobrzega wspólnie z funkcjonariuszami z wojewódzkiego mazowieckiego prowadzili intensywne czynności mające na celu przerwanie procederu związanego z przestępczością narkotykową.

Pod koniec października br., kryminalni zabezpieczyli ponad 21 kilogramów środków odurzających w postaci suszu marihuany o czarnorynkowej wartości około miliona złotych oraz blisko 200 gramów haszyszu. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 19 i 27-lat, którzy mieli związek z tym przestępczym procederem.

Obaj zostali przesłuchani i usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Odpowiedzą za usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu i zastosował wobec 19 i 27-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających, podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Foto: KMP Tarnobrzeg

Foto: KMP Tarnobrzeg

Foto: KMP Tarnobrzeg

Nagranie audio Policjanci przejęli ponad 21 kilogramów narkotyków - mówi podinsp. Beata Jędrzejewska - Wrona. Opis nagrania: Policjanci przejęli ponad 21 kilogramów narkotyków - mówi podinsp. Beata Jędrzejewska - Wrona. Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policjanci przejęli ponad 21 kilogramów narkotyków - mówi podinsp. Beata Jędrzejewska - Wrona. (format mp3 - rozmiar 11.75 MB)