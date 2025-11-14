"Czerwone Światło - STOP" - działania z wykorzystaniem policyjnego drona Data publikacji 14.11.2025 Powrót Drukuj "Czerwone Światło - STOP" - to policyjne działania, których celem była poprawa bezpieczeństwa na podkarpackich drogach. Podczas prowadzonej akcji, funkcjonariusze ruchu drogowego zwracali uwagę, czy kierujący stosują się do czerwonego sygnału nadawanego przez sygnalizator świetlny, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych. W działaniach funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie wykorzystali policyjnego drona.

Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego jest jednym z priorytetów podkarpackich policjantów. Funkcjonariusze stanowczo reagują na niebezpieczne, a czasem nawet agresywne zachowania na drodze. Niektórych zdarzeń można by było uniknąć, gdyby kierowcy przestrzegali i nie lekceważyli obowiązujących przepisów.

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym wczoraj od rana, na Rondzie Honorowych Dawców Krwi w Rzeszowie - skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Powstańców Warszawy, policjanci komendy wojewódzkiej prowadzili działania „Czerwone Światło - STOP”. Ich celem było uświadomienie, jak ważne jest stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Kierowcy, którzy wjeżdżają na czerwonym świetle stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych.

Policjanci, przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki, obserwowali uczestników ruchu drogowego. W działaniach korzystali z bezzałogowego statku powietrznego - nowoczesnego drona, który za pomocą kamery rejestrował zachowania kierujących.

Tylko podczas kilku godzin działań funkcjonariusze ruchu drogowego ujawnili 16 wykroczeń. 10 dotyczyło niestosowania się do sygnalizacji świetlnej, pozostałych 6 dotyczyło m.in. niekorzystania podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa, używanie telefonu komórkowego podczas jazdy oraz nieprawidłowy stan techniczny pojazdów.

Za popełnione wykroczenia 10 kierowców zostało ukaranych mandatami, a wobec pozostałych 6 policjanci zastosowali pouczenia.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o rozsądek i prawidłowe zachowanie na drodze! Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo jako uczestników ruchu drogowego zależy w głównej mierze od nas samych!