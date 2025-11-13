Nowi funkcjonariusze w szeregach podkarpackiej Policji Data publikacji 13.11.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, po raz kolejny w tym roku, wybrzmiały słowa policyjnej roty ślubowania. Podczas uroczystej zbiórki, nowo przyjęci funkcjonariusze złożyli ślubowanie, biorąc na siebie obowiązki i trudy związane z policyjną służbą. Teraz czeka ich kilkumiesięczne przeszkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie.

Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta - ŚLUBUJĘ!!!..." - to słowa roty ślubowania, które wybrzmiały dzisiaj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W szeregach podkarpackiej Policji przywitaliśmy dziś 8 nowych funkcjonariuszy. Ślubowanie złożyło 6 policjantów, wśród nich 2 kobiety.

Ślubowanie od nowych stróżów prawa przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Andrzej Patrzałek. W uroczystości wzięli udział także Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie oraz przedstawiciele kadry kierowniczej.

Po odbyciu szkolenia podstawowego nowi funkcjonariusze trafią do Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie.