Brawura 20-latka zakończona wysokim mandatem i punktami karnymi Data publikacji 17.11.2025 Powrót Drukuj 20-latek, w ciągu jednego dnia, dwukrotnie dopuścił się szeregu wykroczeń drogowych, ryzykując własne życie i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Policjanci jarosławskiej drogówki zatrzymali kierowcę bmw, a jego brawura zakończyła się mandatem w wysokości 12 550 zł oraz 44 punktami karnymi. Policja przypomina o konieczności przestrzegania przepisów i zachowaniu ostrożności na drodze.

W piątek, 31 października po godz. 11, na obwodnicy Jarosławia, policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli bmw. Kierujący, nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość o 70 km/h, ale także nie sygnalizował zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu.

Za popełnione wykroczenia 20-letni mieszkaniec Jarosławia został ukarany mandatem w wysokości 4100 złotych oraz 18 punktami karnymi.

Tego samego dnia około godz. 19.30, także obwodnicy Jarosławia, policjanci z jarosławskiej grupy SPEED, zauważyli volvo oraz bmw poruszające się z nadmierną prędkością. Kierujący wyprzedzali inne pojazdy, a ich styl jazdy wskazywał na to, że mogą się "ścigać". Mundurowi zatrzymali kierujących tymi pojazdami w miejscowości Wierzbna.

Kierującym bmw okazał się 20-latek, który ponownie przekroczył dozwoloną prędkość i pędził 160 km/h przy ograniczeniu prędkości do 90 km/h, nie sygnalizował zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz nie stosował się do obowiązujących znaków drogowych. Za powyższe wykroczenia policjanci nałożyli na mężczyznę mandat w wysokosci 8450 zł oraz 26 punktów karnych. Wraz z kierującym podróżował 22-letni pasażer, który nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 100 zł.

Za kierownicą volvo siedział 18-latek. Mężczyzna w trakcie jazdy nie sygnalizował zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu, nie stosował się do obowiązujących znaków drogowych, poruszał się pojazdem niewyposażonym w obowiązkową gaśnicę, a samochód którym kierował był niesprawny technicznie. Za popełnione wykroczenia funkcjonariusze nałożyli na mieszkańca Jarosławia mandat w kwocie 4050 zł i 10 punktów karnych.

20-latek w ciągu jednego dnia, za lekceważenie przepisów w ruchu drogowym został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 12 550 zł oraz 44 punktami karnymi.

Apelujemy do kierowców o rozwagę na drodze. Nadmierna prędkość, ryzykowne wyprzedzanie i lekkomyślność to najczęstsze przyczyny tragicznych wypadków.

Pamiętaj! Zwolnij, myśl i szanuj innych uczestników ruchu. Chwila brawury może kosztować życie – Twoje lub kogoś innego.