Seminarium naukowe „100-lat kobiet w polskich formacjach policyjnych (1925–2025). Policja w służbie Niepodległej Rzeczypospolitej” Data publikacji 19.11.2025 Powrót Drukuj Z okazji 100-lecia kobiet w Policji oraz obchodami kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się seminarium naukowe pn. „100-lat kobiet w polskich formacjach policyjnych (1925–2025). Policja w służbie Niepodległej Rzeczypospolitej”. Celem wydarzenia było ukazanie zasług polskich formacji policyjnych dla niepodległości Polski oraz podkreślenie roli kobiet w służbach policyjnych w przeszłości oraz w polskiej Policji współcześnie. Współorganizatorami przedsięwzięcia była Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski.

Wśród uczestników tego wydarzenia była m.in. kadra naukowa i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, delegacje szkół średnich z województwa podkarpackiego, w których prowadzane są oddziały o profilu mundurowym oraz przedstawicieli Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. W seminarium uczestniczyły także policjantki i policjanci naszego garnizonu. Podkarpacką Policję reprezentowała insp. Małgorzata Fąfara I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, natomiast Uniwersytet Rzeszowski dr. hab. Krzysztof Żarna, prof. UR - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

Seminarium naukowe składało się z dwóch części: referatów tematycznych oraz wernisażu wystawy. Pierwszy z wygłoszonych referatów „Policja w służbie Niepodległej Rzeczypospolitej” zaprezentowany został przez insp. Policji w st. spocz. dr. Mariusza Skibę wykładowcę Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Drugi „100 lat kobiet w polskich formacjach policyjnych (1925–2025)” przedstawił nadkom. dr Marcin Dziubak z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, natomiast trzeci „Pomagamy i chronimy” - służba w Policji z perspektywy funkcjonariuszek prewencji” podinsp. Elżbieta Siupik i nadkom. Monika Hędrzak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Po części poświęconej wystąpieniom nastąpiło otwarcie wystawy „100. rocznica powstania Policji Kobiecej (1925–2025)” połączonej z wystawą „Policja w służbie Niepodległej”. Na ekspozycjach przygotowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie zaprezentowano fotografie i archiwalia przedstawiające działalność Policji Państwowej w okresie międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem formacji kobiecej.

Podczas trwania seminarium uczestniczący w wydarzeniu studenci oraz uczniowie szkół średnich mogli uzyskać informacje dotyczące doboru do służby w Policji i Straży Granicznej na stoiskach wystawionych przez podkarpacką Policję oraz Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

Nadkom. dr Marcin Dziubak z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie