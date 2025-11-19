Policjanci z Podkarpacia w VII Niebieskim Biegu Niepodległości o Puchar Komendanta Głównego Policji Data publikacji 19.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, po raz pierwszy, wzięli udział w VII Niebieskim Biegu Niepodległości na dystansie 10 km. Organizatorem wydarzenia była Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przy wsparciu związków zawodowych NSZZP. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń. Policjanci reprezentujący nasz garnizon wywalczyli drużynowo III miejsce.

W sobotę, 15 listopada, na terenie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi, odbył się VII Niebieski Bieg Niepodległości na dystansie 10 km. Organizatorem tego wydarzenia była Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Przedsięwzięcie wsparł związek zawodowy NSZZP. Patronat honorowy objął Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

Wydarzenie zgromadziło liczne grono przedstawicieli służb mundurowych i sympatyków biegania z całej Polski, którzy w aktywny sposób uczcili rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po raz pierwszy w VII Niebieskim Biegu Niepodległości na dystansie 10 km, wzięła udział reprezentacja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W kategorii Policja - kobiety wystartowała mł. asp. Katarzyna Burghardt, st. sierż. Sylwia Kufera oraz sierż. Ewa Sobiło-Rydzik. Natomiast w kategorii Policja - mężczyźni uczestnikami byli mł. asp. Grzegorz Kaczmarski, mł. asp. Patryk Ryba i st. asp. Krzysztof Strzępka. Funkcjonariusze podkreślili, że z dumą reprezentowali nasz garnizon.

W rywalizacji drużynowej zwyciężył zespół reprezentujący Polską Policję, za nim uplasowała się drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Trzecie miejsce wywalczyła reprezentacja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Na wszystkich uczestników, którzy dotarli do mety czekały medale. Najlepsze reprezentacje drużynowe otrzymały pamiątkowe puchary.

Przygotowano również nagrody specjalne, które zdobyły dwie policjantki reprezentujące Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Między innymi puchar z okazji 100-lecia Kobiet w Policji dla osoby, która jako 100 przekroczyła linie mety, otrzymała Sylwia Kufera, a nagrodę z okazji 106. rocznicy utworzenia Policji Państwowej dla osoby, która jako 106 dotarła na metę, otrzymała Ewa Sobiło-Rydzik.

Jak podkreślają policjanci „dla nas funkcjonariuszy Policji, udział w rywalizacji sportowej jako reprezentacja Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, to ogromne wyróżnienie. Służba w Policji daje nam wiele możliwości rozwoju zawodowego, a bieganie łączy nas nie tylko ze sportem, ale daje możliwość połączenia służby i pasji w promocję zdrowego stylu życia i budowaniu pozytywnego wizerunku służb”.

Koordynatorem do spraw Sportu w Policji w województwie podkarpackim jest podinsp. Jacek Kaczmarski, który utworzył nasz zespół reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. On też nadzoruje wydarzenia sportowe i planuje dalszy udział naszej reprezentacji w zawodach sportowych.

Tekst: mł. asp. Katarzyna Burghardt