Agresywny mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy - policjanci użyli broni Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło dziś przed południem w Sanoku. Agresywny mężczyzna zamknął się w mieszkaniu ze swoją matką. Istniało również podejrzenie, że mógł odkręcić kurki z gazem. Gdy podjęto decyzję o wejściu do środka mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem dwóch policjantów i strażaka. Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego, a gdy to nie poskutkowało użyli broni służbowej. Mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. W mieszkaniu policjanci znaleźli ciało kobiety.

Około godz. 10, policjanci z Sanoka otrzymali informację o agresywnym mężczyźnie, który zamknął się ze swoją matką w jednym z mieszkań. Z uwagi na to, że w mieszkaniu włączył się czujnik gazu, istniało podejrzenie, że mógł odkręcić kurki z gazem. Istniało niebezpieczeństwo zarówno dla niego jak i osoby z nim przebywającej, ale także mieszkańców, dlatego podjęto decyzję o wejściu do mieszkania. Po wejściu do środka funkcjonariusze, w jednym z pomieszczeń zauważyli ciało kobiety. Po chwili z innego pomieszczenia wybiegł mężczyzna, który w ręku trzymał ostre narzędzie przypominające maczetę i zaatakował strażaka i policjantów. Funkcjonariusze wezwali wsparcie.

Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego, jednak ich użycie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Mężczyzna w dalszym ciągu był agresywny i atakował policjantów, w związku z tym użyli broni służbowej. Mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować.

Trzem rannym funkcjonariuszom została udzielona pomoc medyczna na miejscu. Policjanci zostali przetransportowani do szpitali w Sanoku i Brzozowie, a strażak śmigłowcem LPR do szpitala w Rzeszowie.

Na miejscu zdarzenia pracują policyjni eksperci i prokurator. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.

