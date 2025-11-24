Recertyfikacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy Data publikacji 24.11.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przeprowadzono szkolenie recertyfikacyjne dla podkarpackich policjantów posiadających uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Egzamin końcowy poprowadził kom. Aleksander Ziobro - ekspert Zespołu do spraw Ratownictwa Medycznego Wydziału Ochrony Pracy Komendy Głównej Policji, przy udziale Małgorzaty Wlaź, koordynatora szkoleń Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Policji oraz Wiolety Szczepanik, głównego specjalisty ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyła się kolejna edycja recertyfikacji uprawnień KPP dla policjantów pełniących służbę w garnizonie podkarpackim. Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze, którzy na co dzień mogą jako pierwsi znaleźć się na miejscu wypadków, zdarzeń drogowych czy sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Recertyfikacja ma na celu potwierdzenie ich kompetencji oraz uaktualnienie wiedzy zgodnie z najnowszymi standardami ratownictwa.

Zajęcia, w których uczestniczyli funkcjonariusze obejmowały zarówno część teoretyczną, jak i rozbudowany blok praktyczny. Policjanci ćwiczyli procedury ratownicze w realistycznych warunkach, wykorzystując nowoczesny sprzęt szkoleniowy, fantomy z elektroniczną oceną RKO oraz wyposażenie medyczne stosowane w codziennej służbie. Realizowane scenariusze dotyczyły m.in. zaawansowanych działań reanimacyjnych, tamowania masywnych krwotoków, postępowania w przypadku obrażeń urazowych, a także ewakuacji poszkodowanych z trudnych i niebezpiecznych miejsc.

Uczestnicy mogli doskonalić umiejętność szybkiej oceny stanu poszkodowanego, prowadzenia działań pod presją czasu i właściwego wykorzystania dostępnych środków medycznych.

W komisji egzaminacyjnej zasiadały Małgorzata Wlaź - koordynator szkoleń Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Policji, kom. Aleksander Ziobro ekspert ds. ratownictwa medycznego Wydziału Ochrony Pracy KGP oraz Wioleta Szczepanik, główny specjalista ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, którzy nadzorowali prawidłowy przebieg testu wiedzy i części praktycznej.

Końcowy egzamin obejmował test wiedzy oraz część praktyczną, w której policjanci musieli zmierzyć się z przygotowanymi zadaniami ratowniczymi. Pozytywne zaliczenie obu części pozwala na przedłużenie uprawnień z kwalifikowanej pierwszej pomocy na kolejne trzy lata.

Przeprowadzone szkolenie potwierdziło wysoki poziom przygotowania podkarpackich policjantów do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie konsekwentnie realizuje działania podnoszące kwalifikacje funkcjonariuszy, podkreślając znaczenie ratownictwa medycznego w codziennej służbie.