Policjanci ewakuowali osoby uwięzione przez zamieć śnieżną w swoich samochodach Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, ewakuowali kilkanaście osób, które były uwięzione w swoich pojazdach przez zamieć śnieżną. Trudne warunki atmosferyczne, porywisty wiatr, ograniczona widoczność, a także zalegający śnieg bardzo utrudniały dotarcie do osób potrzebujących pomocy.

Wczoraj, na terenie gminy Nowy Żmigród oraz Osiek Jasielski panowały bardzo trudne warunki atmosferyczne. Wiele z dróg powiatowych i gminnych było nieprzejezdnych, z uwagi na zamieć śnieżną. Czasowo zamknięta została także droga wojewódzka nr 993 na odcinku Mytarz-Folusz.

Niestety, część z kierowców zostało uwięzionych w swoich pojazdach. Z uwagi na zamieć i zalegający śnieg, nie mogli kontynuować jazdy. Policjanci z komisariatu w Nowym Żmigrodzie, w ciągu jednego dnia, ewakuowali kilkanaście osób.

Najpierw udali się w kierunku miejscowości Pielgrzymka. Z uwagi na porywisty wiatr i ograniczoną widoczność, dotarcie na miejsce interwencji było bardzo trudne. Dlatego policjantom pomógł mieszkaniec Samoklęsk, który do swojego samochodu terenowego zabrał jednego z funkcjonariuszy i razem udali się do osób potrzebujących pomocy. Dzięki temu, z samochodów ciężarowych i osobowych, zostało ewakuowane cztery osoby, w tym dwóch obywateli Słowacji. Mężczyźni zostali przewiezieni na komisariat, gdzie mogli się ogrzać. Pozostałe osoby, które zostały na miejscu, ewakuowali strażacy ochotniczej straży pożarnej.

Tego samego dnia, żmigrodzcy policjanci ewakuowali jeszcze kilka osób, które były uwięzione w swoich pojazdach na drodze wojewódzkiej nr 993 oraz na pobliskich drogach powiatowych i gminnych.

Prosimy kierowców o unikanie podróży w tych rejonach i wybieraniu dróg alternatywnych, do czasu poprawy warunków atmosferycznych. Pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności oraz śledzeniu sprawdzonych komunikatów wydawanych przez służby, portale informacyjne oraz wojewódzkie i powiatowe zarządy dróg.

dl

fot: KPP Jasło

fot: KPP Jasło

fot: KPP Jasło

fot: KPP Jasło

fot: KPP Jasło

fot: KPP Jasło