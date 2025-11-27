Uciekał przed policjantami - nie uniknie odpowiedzialności karnej Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj 32-letni mieszkaniec Gorzyc usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Na widok policjantów, którzy wydali mu sygnał do zatrzymania się, mężczyzna zaczął uciekać stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Jak się okazało, powodem ucieczki był alkohol. 32-latek miał w organizmie 1,4 promila alkoholu.

Policjanci ruchu drogowego, patrolując ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu, zauważyli busa poruszającego się ze znaczną prędkością. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h, miał na liczniku 72 km/h. Funkcjonariusze wydali kierującemu sygnał do zatrzymania się, ten jednak go zlekceważył, gwałtownie przyspieszył i kontynuował jazdę w kierunku miejscowości Stale.

Policjanci, jadąc za volkswagenem, po raz kolejny, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali kierowcy sygnał do zatrzymania się. I tym razem kierujący zlekceważył ich polecenia i uciekał z dużą prędkości. Wyprzedzał przy tym pojazdy, a swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie dla innych kierowców. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez policjantów.

Kierującym okazał się 32-letni mieszkaniec Gorzyc. Mundurowi wyczuli od niego alkohol. Badanie alkomatem wykazało w organizmie mężczyzny 1,40 promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali 32-latkowi prawo jazdy.

Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał dwa zarzuty popełnienia przestępstwa. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymanie się do policyjnej kontroli.

O losie mężczyzny zdecyduje sąd. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.