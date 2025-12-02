Zatrzymany sprawca oszustwa "na Blika" Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie zatrzymali 48-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwo internetowe. Mieszkaniec powiatu nowosądeckiego ukrywał się na terenie Lublina. Podczas prowadzonych czynności, policjanci zabezpieczyli 56 telefonów komórkowych i niemal 200 kart SIM. Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany pięcioma listami gończymi i ma do odbycia karę blisko 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa miała swój początek w maju bieżącego roku. Do policjantów ze Strzyżowa, wpłynęło zawiadomienie dotyczące oszustwa metodą "na BLIK", dokonanego za pośrednictwem jednego z portali ogłoszeniowych. Kryminalni zajmujący się tą sprawą, prowadzili intensywne czynności oraz analizowali zebrany materiał dowodowy. Na jego podstawie wytypowali sprawcę.

Ustalili, że mężczyzna mogący mieć związek z tą sprawą, ukrywa się na terenie województwa lubelskiego. W minionym tygodniu, pojechali pod ustalony adres na terenie Lublina i zatrzymali 48-letniego mieszkańca powiatu nowosądeckiego.

Podczas przeszukania, w miejscu zamieszkania 48-latka, funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, mogący mu służyć do popełniania przestępstw. Zabezpieczono m.in. 56 telefonów komórkowych, 192 karty SIM oraz gotówkę w kwocie ponad 37 tysięcy złotych. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany działał co najmniej od 2023 roku i mógł uczestniczyć w licznych oszustwach dokonywanych na terenie całego kraju.

Podczas wykonywanych czynności z jego udziałem okazało się, że oszustwo, którego dopuścił się w maju, to zaledwie wierzchołek „góry lodowej” jego przestępczej działalności. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach wyszło na jaw, że za mężczyzną wydano 5 listów gończych. 48-latek był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości celem odbycia kary pozbawienia wolności o łącznym wymiarze 9 lat i 6 miesięcy.

​Mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, a następnie do Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Sąd Rejonowy w Strzyżowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Mieszkaniec powiatu nowosądeckiego trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe lata, za wcześniej popełnione przestępstwa.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

fot. KPP Strzyżów

fot. KPP Strzyżów









Film Zatrzymany sprawca oszustwa "na Blika" Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymany sprawca oszustwa "na Blika" (format mp4 - rozmiar 39.96 MB)