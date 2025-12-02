Zatrzymany sprawca oszustwa "na Blika" - Aktualności - Policja Podkarpacka

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Zatrzymany sprawca oszustwa "na Blika"

Data publikacji 02.12.2025
Powrót
Drukuj

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie zatrzymali 48-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwo internetowe. Mieszkaniec powiatu nowosądeckiego ukrywał się na terenie Lublina. Podczas prowadzonych czynności, policjanci zabezpieczyli 56 telefonów komórkowych i niemal 200 kart SIM. Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany pięcioma listami gończymi i ma do odbycia karę blisko 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa miała swój początek w maju bieżącego roku. Do policjantów ze Strzyżowa, wpłynęło zawiadomienie dotyczące oszustwa metodą "na BLIK", dokonanego za pośrednictwem jednego z portali ogłoszeniowych. Kryminalni zajmujący się tą sprawą, prowadzili intensywne czynności oraz analizowali zebrany materiał dowodowy. Na jego podstawie wytypowali sprawcę.  

Ustalili, że mężczyzna mogący mieć związek z tą sprawą, ukrywa się na terenie województwa lubelskiego. W minionym tygodniu, pojechali pod ustalony adres na terenie Lublina i zatrzymali 48-letniego mieszkańca powiatu nowosądeckiego.

Podczas przeszukania, w miejscu zamieszkania 48-latka, funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, mogący mu służyć do popełniania przestępstw. Zabezpieczono m.in. 56 telefonów komórkowych, 192 karty SIM oraz gotówkę w kwocie ponad 37 tysięcy złotych. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany działał co najmniej od 2023 roku i mógł uczestniczyć w licznych oszustwach dokonywanych na terenie całego kraju.

Podczas wykonywanych czynności z jego udziałem okazało się, że oszustwo, którego dopuścił się w maju, to zaledwie wierzchołek „góry lodowej” jego przestępczej działalności. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach wyszło na jaw, że za mężczyzną wydano 5 listów gończych. 48-latek był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości celem odbycia kary pozbawienia wolności o łącznym wymiarze 9 lat i 6 miesięcy.

​Mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, a następnie do Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Sąd Rejonowy w Strzyżowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Mieszkaniec powiatu nowosądeckiego trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe lata, za wcześniej popełnione przestępstwa.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

  • fot. KPP Strzyżów
  • fot. KPP Strzyżów

Film Zatrzymany sprawca oszustwa "na Blika"

Pobierz plik Zatrzymany sprawca oszustwa "na Blika" (format mp4 - rozmiar 39.96 MB)

Nagranie audio Zatrzymany_sprawca_oszustwa_na_Blika_-_mowi_ml__asp__Daniel_Czapczynski.WAV

Pobierz plik Zatrzymany_sprawca_oszustwa_na_Blika_-_mowi_ml__asp__Daniel_Czapczynski.WAV (format mp3 - rozmiar 19.89 MB)

Powrót na górę strony