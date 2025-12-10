S-70i Black Hawk nad Soliną - kontrterroryści ćwiczyli w ekstremalnych warunkach Data publikacji 10.12.2025 Powrót Drukuj Wymagający teren Bieszczadów stał się miejscem realizacji zaawansowanych ćwiczeń kontrterrorystycznych zorganizowanych przez funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Uczestniczyli w nich policjanci Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych z różnych regionów kraju, w tym kontrterroryści z Rzeszowa, a także przedstawiciele służb ratowniczych i mundurowych. Na wyspie Energetyk oraz na obszarze powiatu leskiego przeprowadzono warsztaty obejmujące działania wysokościowe, taktyczne i ratownicze, odzwierciedlające warunki zbliżone do realnych sytuacji kryzysowych.

Na wyspie Energetyk oraz na obszarze powiatu leskiego odbyły się ćwiczenia organizowane przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”. W działaniach uczestniczyli policjanci z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Rzeszowa, Krakowa, Wrocławia, Opola i Poznania, funkcjonariusze Straży Granicznej, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zróżnicowany, górski charakter Bieszczadów stworzył idealne warunki do realizacji scenariuszy wymagających precyzji i pełnej koordynacji działań.

Funkcjonariusze trenowali przede wszystkim działania wysokościowe, obejmujące zjazdy i desanty linowe, przemieszczanie w trudnym terenie oraz ewakuację osób ze stromych i niedostępnych miejsc. W trakcie wspólnych epizodów z GOPR i PSP ćwiczono prowadzenie działań ratowniczych na lądzie, ze szczególnym uwzględnieniem szybkości reakcji i bezpiecznego transportu osób poszkodowanych.

Istotnym elementem ćwiczeń były działania taktyczne z udziałem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk. Załoga prowadziła desanty z powietrza, wsparcie operacyjne oraz przeloty w wymagającym terenie. Dzięki temu możliwe było odwzorowanie sytuacji zbliżonych do realnych zdarzeń, wymagających dynamicznej reakcji i ścisłej współpracy pododdziałów działających na lądzie i z powietrza.

Organizacja ćwiczeń w Bieszczadach ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa regionu. Jest to teren specyficzny - rozległy, wymagający i często odwiedzany przez turystów. Wspólne szkolenie służb podnosi poziom przygotowania do działań w sytuacjach kryzysowych, a także wzmacnia współdziałanie Policji, Straży Granicznej, PSP i GOPR. Dzięki takim przedsięwzięciom możliwe jest wypracowanie jednolitych procedur, które w sytuacjach realnego zagrożenia decydują o skuteczności i bezpieczeństwie podejmowanych działań.