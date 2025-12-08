Policyjni kontrterroryści w roli pomocników Mikołaja

„Mikołaj na zwyżce” - to wyjątkowa akcja fundacji Z Miłości do Życia, do której w tym roku przyłączyli się rzeszowscy kontrterroryści oraz policjanci ruchu drogowego. Funkcjonariusze, jako pomocnicy Mikołaja odwiedzili trzy rzeszowskie szpitale: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2, Szpital Miejski oraz Szpital Specjalistyczny Pro-Familia. Zjeżdżali z dachu na linach, żeby przekazać dzieciom mikołajkowe prezenty. Pomocnikiem Mikołaja był także policyjny robot pirotechniczny, który rozdawał prezenty po szpitalnych salach.

Móc wywołać uśmiech na twarzach dzieci sprawia ogromną przyjemność, a wywołać go u maluchów, które na co dzień zmagają się z chorobą, jest bezcenne. W niedzielę oraz dziś przed południem funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, policjanci ruchu drogowego oraz policyjny robot pirotechniczny wcielili się w rolę pomocników świętego Mikołaja.

Policjanci przyłączyli się do akcji „Mikołaj na zwyżce”, której organizatorem była fundacja Z Miłości do Życia. W ramach przedsięwzięcia funkcjonariusze odwiedzili małych pacjentów w trzech rzeszowskich szpitalach: Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2, Szpitalu Miejskim oraz Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia.

Prezenty dla dzieci zostały przekazane w wyjątkowy sposób. Kontrterroryści, zabezpieczeni na linach, zjeżdżali z dachu szpitalnego budynku, pozdrawiali pacjentów przez okna i przekazywali im upominki. Policyjny robot pirotechniczny również odwiedzał dzieci przebywające na oddziałach, wzbudzając ogromną ciekawość i dodatkową radość. Policjanci ruchu drogowego wspierali działania mikołajowego zespołu i dbali o bezpieczny przebieg akcji.

Wizyta funkcjonariuszy wywołała duże poruszenie wśród małych pacjentów. Dzieci były bardzo zadowolone z obecności policjantów i innych pomocników świętego Mikołaja współpracujących z fundacją Z Miłości do Życia.

Największym podziękowaniem ze strony maluchów były uśmiechy na ich twarzach. Funkcjonariusze po raz kolejny udowodnili, że mają wielkie serca i potrafią nieść radość tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.