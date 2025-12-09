Konferencja z okazji 100 rocznicy powstania Policji Kobiecej Data publikacji 09.12.2025 Powrót Drukuj „Sto lat kobiet w Policji - od pionierki do liderki, równość, rozwój, przyszłość” - pod takim hasłem w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się wyjątkowa konferencja, związana z jubileuszem 100. rocznicy powstania Policji Kobiecej. W spotkaniu udział wzięły policjantki i policjanci z komend miejskich i powiatowych naszego garnizonu, a także funkcjonariuszki zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Podczas wydarzenia otwarta została także wystawa poświęcona wyjątkowemu jubileuszowi, która przypomina o roli kobiet w służbach mundurowych i ich wkładzie w bezpieczeństwo.

Wczoraj, w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczysta konferencja naukowa poświęcona setnej rocznicy powołania Policji kobiecej. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Wojewoda Podkarpacki i Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie. Wzięły w nim udział policjantki naszego garnizonu, funkcjonariuszki zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z formacjami mundurowymi. Konferencja była okazją do przypomnienia bogatej historii służby kobiet w Policji, a także do rozmowy o wyzwaniach i kierunkach rozwoju na kolejne lata.

W jubileuszowej konferencji uczestniczyli: Posłanka do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, która w Parlamencie Europejskim pełni funkcję Wicekoordynatorki Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, Dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Tomasz Cyran, Dyrektor Biura Wojewody Jerzy Tabin, reprezentująca Marszałka Województwa Podkarpackiego Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Andrzej Patrzałek, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Małgorzata Fąfara, Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, gen. bryg. Tadeusz Nastarowicz, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Tomasz Baran, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie, płk Jacek Lagierski, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie mł. insp. Krzysztof Basak, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Równego Traktowania Renata Butryn, a także Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Równego Traktowania Justyna Błaszczyk. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele kadry kierowniczej garnizonu podkarpackiego.

Podczas konferencji uroczyście otwarto wystawę „100. rocznicy powstania Policji Kobiecej 1925-2025”. O historii kobiet w Policji opowiedział nadkom. dr Marcin Dziubak z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie. Funkcjonariusz przybliżył początki żeńskiej Policji, kiedy to w 1925 roku w odradzającej się Polsce powołano pierwszy oddział policjantek odpowiedzialnych głównie za ochronę nieletnich i zwalczanie przestępczości obyczajowej.

Konferencja składała się z czterech paneli tematycznych. Ich moderatorkami były - mł. insp. w stanie spoczynku Alena Myrda, ekspert Sekcji Psychologów KWP w Rzeszowie podinsp. Anna Bielec, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie mł. insp. Marta Tabasz-Rygiel oraz Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Równego Traktowania Renata Butryn. Podczas wystąpień prelegentki dzieliły się swoją wiedzą, doświadczeniem i refleksjami wynikającymi z wieloletniej pracy zawodowej. Podkreślały zarówno zmieniającą się rolę kobiet w formacji jak i rosnące znaczenie kompetencji, które na przestrzeni dekad wniosły do służby. W trakcie wystąpień nie zabrakło tematów dotyczących bezpieczeństwa rodziny, profilaktyki społecznej, pracy dochodzeniowo-śledczej, a także wyzwań, z którymi funkcjonariuszki mierzą się pełniąc służbę w pionie prewencji i w ruchu drogowym.

Podczas dyskusji w poszczególnych panelach, zwracano szczególną uwagę, na dzisiejszą rolę kobiet w formacji. Dzisiejsza służba kobiet w Policji jest wielowymiarowa - funkcjonariuszki pracują we wszystkich pionach, zajmują stanowiska kierownicze i biorą udział w najtrudniejszych zadaniach, począwszy od służby patrolowej, przez działania sztabowe czy zabezpieczenia o najwyższym poziomie ryzyka.

Konferencja była wyrazem szacunku dla pokoleń policjantek, które swoją służbą, odwagą i profesjonalizmem torowały drogę następnym. Podkreślono, że ich determinacja i zaangażowanie przyczyniły się do tego, że dzisiejsza Policja jest formacją nowoczesną, otwartą i opartą na równości szans.

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia, za szczególne zasługi i zaangażowanie w służbie, wyróżnione zostały przez Wojewodę Podkarpackiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, 22 policjantki reprezentujące jednostki terenowe oraz komendę wojewódzką.

Uroczystość zakończyła się podziękowaniami dla wszystkich policjantek - zarówno tych, które tworzyły formację przed laty, jak i tych, które dziś każdego dnia z pełnym poświęceniem dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Jubileusz 100-lecia Policji kobiecej to przypomnienie o odwadze, profesjonalizmie i sile kobiet, które od wieku współtworzą oblicze polskiej Policji.