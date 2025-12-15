"Kiermasz świąteczny dla Emilki" z udziałem policjantów Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze ruchu drogowego komendy wojewódzkiej w Rzeszowie włączyli się w pomoc 4-letniej Emilce, która urodziła się z wadą serca. Policjanci wzięli udział w „Kiermaszu świątecznym dla Emilki”, zorganizowanym na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie. Cel był szczytny, gdyż cały dochód z tego wydarzenia został przeznaczony na leczenie i rehabilitację dziewczynki.

Wczoraj, na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie, odbyło się wydarzenie charytatywne pn. „Kiermasz świąteczny dla Emilki”, które miało na celu zebranie środków finansowych na leczenie i rehabilitację 4-letniej Emilki. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ani chwili nie zastanawiali się nad tym, czy wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Wiedzieli, że cel jest jeden - pomoc choremu dziecku.

Podczas tego wydarzenia, dzieci miały możliwość wsiąść za kierownicę policyjnego radiowozu, zobaczyć umundurowanie i sprzęt wykorzystywany przez funkcjonariuszy ruchu drogowego podczas codziennych służb.

Policjanci przypominali o elementach odblaskowych i zwracali uwagę na to, aby dzieci nosiły odblaski na swoich kurtkach i plecakach. Tłumaczyli, że kiedy piesi są widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego, stają się bardziej bezpieczni. Na koniec spotkania dzieci otrzymały elementy odblaskowe.

Dzięki tej szlachetnej inicjatywie, zebrano kolejne środki finansowe na rzecz dalszego leczenia i rehabilitacji 4-latki.

Emilkę można wspomóc przez zbiórkę siepomaga.pl.