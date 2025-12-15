Charytatywny marsz z Przemyśla do Arłamowa - policjanci ruszyli w drogę dla Moniki Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu wzięli udział w wyjątkowym marszu z Przemyśla do Arłamowa. Cel był jeden - pomoc Monice Olszańskiej, żonie naszego kolegi. Każdy krok był wyrazem solidarności i wsparcia dla kosztownej rehabilitacji, która może odmienić jej życie.

W niedzielę o godz. 3, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu wyruszyli w nocny marsz, na liczącej 36 kilometrów trasie z Przemyśla do Arłamowa. W marszu wziął udział szef przemyskich policjantów podinsp. dr Janusz Kiszka.

Inicjatorem wydarzenia był przewodniczący Rady Miasta Przemyśla Marcin Kowalski.

Mundurowi bez wahania dołączyli do tej inicjatywy, niosąc ze sobą nie tylko plecaki, ale przede wszystkim realne wsparcie dla kosztownej rehabilitacji, od której zależy przyszłość Moniki. To właśnie dla niej, żony funkcjonariusza, która na co dzień wspierała służbę swojego męża podjęto ten wysiłek. Każdy krok tej wymagającej trasy był dowodem, że służba drugiemu człowiekowi nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru.

Trasa do Arłamowa nie należała do łatwych. Marsz odbywał się nocą, przy ograniczonej widoczności i zmiennych warunkach pogodowych. Policjanci, Radni Miasta i mieszkańcy Przemyśla szli ramię w ramie. Każdy przebyty kilometr był symbolem walki - nie z własnym zmęczeniem, lecz z bezsilnością, jakiej doświadcza Monika i jej rodzina każdego dnia.

Ten marsz był manifestem empatii, a mundur pokazał że służba to także serce i solidarność.

Z Przemyśla do Arłamowa popłynął jasny sygnał: Monika nie jesteś sama!

Dziś każdy z nas może dołączyć do tej inicjatywy. Nawet najmniejsza wpłata, to realna pomoc i kolejny krok w jej walce o zdrowie.

Osoby chcące wesprzeć leczenie i rehabilitację Moniki Olszańskiej, mogą dokonać wpłaty poprzez zbiórkę dostępną na:

Monika Olszańska - zbiórka charytatywna | Siepomaga.pl