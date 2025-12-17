Szkolenie biegłych policyjnego laboratorium z zakresu obsługi pojazdów hybrydowych i elektrycznych Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj Biegli z zakresu badań mechanoskopijnych oraz badań wypadków drogowych z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym postępowania podczas obsługi pojazdów hybrydowych oraz elektrycznych. Szkolenie zostało przeprowadzone przez certyfikowanego trenera technicznego.

Pojazdy elektryczne, z uwagi na potencjalne zagrożenia wynikające z ich konstrukcji i zasobu zasilania - instalacjami wysokiego napięcia, stanowią wyzwanie m.in. dla policyjnych techników i biegłych z laboratorium kryminalistycznego. Podczas oględzin wymagają zachowania szczególnych procedur bezpieczeństwa. Dlatego wraz z rozwojem nowoczesnych technologii w motoryzacji koniecznym jest podnoszenie wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy, by móc profesjonalnie i bezpiecznie wykonywać czynności z pojazdami elektrycznymi.

Szkolenie biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie odbyło się w minionym tygodniu na terenie Oddziału Prewencji Policji oraz Stacji Obsługi Transportu w Zaczerniu. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonego trenera technicznego i obejmowały zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Uczestnicy szkolenia mogli zgłębić wiedzę z zakresu budowy oraz zasady działania napędów hybrydowych i elektrycznych, systemów wysokiego napięcia, procedur postępowania z pojazdami po zdarzeniach drogowych. Ważnym punktem programu szkoleniowego było także omówienie zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas oględzin i badań powypadkowych tego typu pojazdów.

Udział w tym przedsięwzięciu i zdobycie specjalistycznej wiedzy znacząco wpłynie na poziom bezpieczeństwa funkcjonariuszy prowadzonych czynności procesowe.

Policyjni biegli, którzy ukończyli szkolenie, dołączą do grona funkcjonariuszy posiadających kompetencje w zakresie obsługi pojazdów o napędzie hybrydowym oraz elektrycznym.