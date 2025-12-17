Wigilia służb mundurowych Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj W siedzibie 21. Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie odbyło się przedświąteczne spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych województwa podkarpackiego. Tradycyjnie od kilkunastu lat jest to okazja, by przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, policjanci, żołnierze, strażacy, strażnicy graniczni i miejscy, funkcjonariusze służby więziennej, celno-skarbowej oraz inspekcji transportu drogowego złożyli sobie życzenia, dzieląc się symbolicznym opłatkiem przy wigilijnym stole.

Tegoroczna Wigilia służb odbyła się w siedzibie 21. Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to okazja, by przy symbolicznym, wigilijnym stole spotkali się przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz służby mundurowe województwa podkarpackiego. Gości przywitał gen. bryg. Tadeusz Nastarowicz.

Podkarpacką Policję reprezentowali nadinsp. Andrzej Patrzałek Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, jego zastępcy insp. Małgorzata Fąfara, insp. Jacek Juwa oraz mł. insp. Piotr Stępka, a także kadra komendy wojewódzkiej oraz komendanci miejscy i powiatowi.

Wśród gości obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, szefowie służb, reprezentanci instytucji oraz kapelani. Podziękowania i życzenia świąteczne, formacjom mundurowym złożyli I Wicewojewoda Podkarpacki Wiesław Buż oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch.

Zanim przedstawiciele służb mundurowych podzielili się opłatkiem, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej ks. biskup Jan Wątroba odmówił modlitwę i poświęcił wigilijny stół. Doceniając trud, jaki mundurowi podejmowali w mijającym roku, skierował do nich słowa wsparcia.



W świątecznej atmosferze, wszyscy goście dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia.