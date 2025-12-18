Przedświąteczne spotkanie z rodzinami policjantów poległych na służbie Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się uroczyste przedświąteczne spotkanie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z garnizonu podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczył nadinsp. Andrzej Patrzałek - Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsze święta w roku. To czas prezentów, wspólnego łamania się opłatkiem, składania życzeń, śpiewania kolęd. Z tej okazji nadinsp. Andrzej Patrzałek zaprosił rodziny poległych policjantów do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Do składanych życzeń przyłączyli się Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Małgorzata Fąfara, mł. insp. Piotr Stępka, mł. insp. Barbara Żebrowska, Wiceprezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, mł. insp. w stanie spoczynku Paweł Dudkowski, Członek Zarządu Fundacji, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie ds. kontaktów z Fundacją Pomocy Wodom i Sierotom po Poległych Policjantach i Przewodniczący asp. szt. Grażyna Pieróg, kapelan podkarpackich policjantów ks. Marek Buchman, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Filip oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie mł. insp. Łukasz Gliwa.

Świąteczne paczki członkom rodzin policyjnych przekazali Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Andrzej Patrzałek oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach mł. insp. Barbara Żebrowska.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach od 29 lat pomaga będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej rodzinom osieroconym przez policjantów poległych podczas wykonywania obowiązków służbowych. Na terenie województwa podkarpackiego Fundacja ma pod opieką 18 wdów i sierot po poległych policjantach. Realizacja misji i celów Fundacji jest możliwa dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób. Wsparcie dla rodzin następuje przez zapomogi finansowe, stypendia i pomoc materialną związaną z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji.