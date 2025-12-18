Areszt tymczasowy dla 32-letniego stalkera Data publikacji 18.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o przestępstwo m.in. stalkingu. Mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego, od kilku miesięcy uporczywie nękał rodzinę z powiatu leskiego. Wysyłał do nich wiadomości tekstowe i kontaktował się z nimi telefonicznie. Za zaprzestanie swoich praktyk zażądał od nich 100 tysięcy złotych. Decyzją sądu, najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.

Funkcjonariusze z leskiej komendy, ustalali okoliczności przestępstwa popełnionego na szkodę małżeństwa, mieszkającego na terenie naszego powiatu. Z przekazanych informacji wynikało, że od kilkunastu miesięcy są zastraszani, obrażani i wyzywani przez 32-latka mieszkającego niedaleko Szczecina. Mężczyzna wysyłał im liczne wiadomości, a podczas telefonicznych rozmów groził małżeństwu oraz ich dzieciom pobiciem, a nawet pozbawieniem życia.

32-latek wysyłał także szkalujące wiadomości dotyczące małżeństwa do ich znajomych i krewnych oraz umieszczał zniesławiające ich treści na portalach społecznościowych. Mężczyzna, za zaprzestanie swoich praktyk, usiłował wymusić od nich 100 tys. złotych.

W obawie o bezpieczeństwo rodziny, małżeństwo zdecydowało się złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia na ich szkodę przestępstwa stalkingu.

W toku prowadzonych czynności, funkcjonariusze ustalili, że już wcześniej do podobnej sytuacji doprowadził inną osobę, za co odbywał karę pozbawienia wolności.

W niedzielę, 32-latek został zatrzymany przez policjantów z Polic, na terenie województwa zachodniopomorskiego, a następnie przewieziony do leskiej komendy. Podczas zatrzymania mężczyzna posiadał przy sobie substancje zabronione.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mieszkańcowi województwa zachodniopomorskiego zarzutów. 32-latek odpowie m.in. za stosowanie stalkingu, posiadanie środków odurzających oraz włamanie.

Wczoraj, sąd zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci 3 miesięcy aresztu tymczasowego.

Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.