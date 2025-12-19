Strzyżowscy dzielnicowi zatrzymali tzw. "odbieraka" Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji dzielnicowych i kryminalnych ze Strzyżowa, starsze małżeństwo z powiatu strzyżowskiego nie straciło oszczędności swojego życia. Funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku tzw. odbieraka. 23-letni mieszkaniec Śląska miał przejąć 50 tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. Około godz. 20, na telefon stacjonarny 87-letniego mieszkańca powiatu strzyżowskiego zadzwoniła kobieta i podała się za jego córkę. Rozmówczyni, płaczącym głosem, przekazała dramatyczną informację o rzekomym wypadku drogowym. Według jej relacji, miała potrącić na przejściu dla pieszych kobietę w ciąży. Oszustka przekonywała, że pilnie potrzebuje pieniędzy na „zabezpieczenie majątkowe”, aby uniknąć aresztu.

​Zmanipulowani seniorzy uwierzyli w historię. Żona 87-latka przygotowała oszczędności w kwocie 50 tysięcy złotych. Zgodnie z instrukcją, po pieniądze miał zgłosić się „funkcjonariusz policji” lub „adwokat”.

​Strzyżowscy policjanci jak tylko uzyskali informację o planowanym oszustwie, natychmiast pojechali w rejon, gdzie mieszka małżeństwo. W trakcie dojazdu na miejsce, patrol dzielnicowych zwrócił uwagę na białego mercedesa. Kierowca pojazdu poruszał się bardzo powoli, co wzbudziło ich podejrzenia. Po chwili mundurowi zauważyli jak w bezpośrednim sąsiedztwie domu seniorów, mercedes zatrzymuje się i z auta wysiadł mężczyzna, po czym samochód odjechał.

​Funkcjonariusze, podejrzewając, że mężczyzna może brać udział w oszustwie, podjęli wobec niego interwencję. Okazało się, że jest to 23-letni mieszkaniec Śląska. Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony widokiem mundurowych i nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć, co robi w tym miejscu i o tej porze. Podczas wykonywanych czynności, policjanci znaleźli przy 23-latku dwa telefony komórkowe, na które w trakcie interwencji przychodziły liczne połączenia z numerów zagranicznych.

Mężczyzna znajdował się bezpośrednio przy posesji małżeństwa, które czekało z przygotowaną gotówką. W związku z uzasadnionym podejrzeniem usiłowania oszustwa, mieszkaniec Śląska, został zatrzymany. Trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Dzięki profesjonalizmowi dzielnicowych oraz współpracy z pionem kryminalnym, próba wyłudzenia pieniędzy została udaremniona, a seniorzy nie stracili swoich oszczędności.

Po przeprowadzonych czynnościach, ​mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Sąd Rejonowy w Strzyżowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

​Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność. Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, ani nie informują telefonicznie o prowadzonych akcjach. W przypadku otrzymania takiego telefonu należy natychmiast się rozłączyć i zadzwonić do bliskich, aby zweryfikować informację, lub powiadomić Policję dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Film Strzyżowscy dzielnicowi zatrzymali tzw. "odbieraka" Opis filmu: Dwaj policjanci (z prawej i z lewej) prowadzą zatrzymanego (w środku), który ma ręce z tyłu, skute kajdankami. Słychać muzykę budującą napięcie