"Paczuszka dla Maluszka" - akcja charytatywna pełna serca

Aktualności

"Paczuszka dla Maluszka” - akcja charytatywna pełna serca

Data publikacji 24.12.2025
Policjanci i pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie chętnie włączają się w różnego rodzaju inicjatywy charytatywne, niosące realną pomoc najbardziej potrzebującym. Akcja „Paczuszka dla Maluszka”, organizowana przez Fundację Małych Stópek, to wyjątkowy przykład solidarności i wrażliwości społecznej, dzięki której wsparcie trafia do najmłodszych podopiecznych placówek opiekuńczych. Kolejny raz inicjatorem akcji był Wydział Finansów KWP w Rzeszowie.

Inicjatywa wyszła od pracowników Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, którzy podobnie jak w latach ubiegłych, włączyli się w wyjątkową akcję „Paczuszka dla Maluszka”. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Fundacja Małych Stópek.

Symbolem akcji jest charakterystyczna „paczuszkowa bombka”, przy której uczestnicy mogli składać dary, okazując w ten sposób swoją solidarność i wrażliwość na potrzeby najmłodszych.

Dzięki zaangażowaniu pracowników cywilnych oraz policjantów udało się zebrać środki, za które przygotowano paczki zawierające m.in. artykuły szkolne, zabawki oraz produkty codziennego użytku.

Zebrane rzeczy trafiły do podopiecznych placówki opiekuńczo - wychowawczej w Łące, gdzie mamy nadzieję przyniosły wiele radości i realne wsparcie w codziennej opiece nad dziećmi.

  • Policjanci i pracownicy KWP w Rzeszowie podczas przekazania paczek dla dzieci
  • Policjanci i pracownicy KWP w Rzeszowie podczas przekazania paczek dla dzieci
  • Policjanci i pracownicy KWP w Rzeszowie podczas przekazania paczek dla dzieci
  • Uczestnicy podczas akcji &quot;Paczuszka dla Maluszka”
  • Uczestnicy podczas akcji &quot;Paczuszka dla Maluszka”
  • Uczestnicy podczas akcji &quot;Paczuszka dla Maluszka”
  • Uczestnicy podczas akcji &quot;Paczuszka dla Maluszka”
  • Uczestnicy podczas akcji &quot;Paczuszka dla Maluszka”
  • Policjanci i pracownicy KWP w Rzeszowie podczas przekazania paczek dla dzieci
  • Uczestnicy podczas akcji &quot;Paczuszka dla Maluszka”
  • Uczestnicy podczas akcji &quot;Paczuszka dla Maluszka”
  • Uczestnicy podczas akcji &quot;Paczuszka dla Maluszka”
  • Policjanci i pracownicy KWP w Rzeszowie podczas przekazania paczek dla dzieci
  • Uczestnicy podczas akcji &quot;Paczuszka dla Maluszka”
  • Uczestnicy podczas akcji &quot;Paczuszka dla Maluszka”
  • Policjanci i pracownicy KWP w Rzeszowie podczas przekazania paczek dla dzieci
  • Policjanci i pracownicy KWP w Rzeszowie podczas przekazania paczek dla dzieci
  • Policjanci i pracownicy KWP w Rzeszowie podczas przekazania paczek dla dzieci
