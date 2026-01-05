Wspólne ćwiczenia podkarpackich kontrterrorystów z norweskim zespołem EOD Data publikacji 05.01.2026 Powrót Drukuj Na terenie województwa podkarpackiego odbyły się specjalistyczne, wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie w szczególności z sekcji minersko-pirotechnicznej, z przedstawicielami norweskich zespołów EOD. Głównym celem wspólnych działań było zacieśnianie współpracy i wypracowanie schematu współdziałania w sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia z powietrza.

Skuteczność działań policjantów SPKP w dużej mierze zależy od właściwego przygotowania. Dlatego nieodłącznym elementem ich służby są treningi i ćwiczenia podczas zainscenizowanych zdarzeń, które gwarantują odpowiednią formę i pełne przygotowanie do działań w sytuacji zagrożenia.

Wspólne ćwiczenia policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, w szczególności z sekcji minersko-pirotechnicznej z przedstawicielami norweskich zespołów EOD, koncentrowały się na współdziałaniu zespołów w zakresie rozpoznawania i neutralizacji niebezpiecznych przedmiotów, reagowania na zdarzenia kryzysowe oraz koordynacji działań pomiędzy służbami.

Podczas przedsięwzięcia uczestnicy realizowali różnorodne scenariusze, obejmujące m.in. współpracę kontrterrorystów z przedstawicielami norweskich zespołów EOD. Ćwiczenia skoncentrowane były na zabezpieczaniu miejsc zdarzeń oraz działań podejmowanych w odpowiedzi na zagrożenia z powietrza mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo. Istotnym elementem było także porównanie rozwiązań organizacyjnych i standardów działania stosowanych przez Policję w Polsce oraz norweską bazę EOD (Explosive Ordnance Disposal).

W ramach ćwiczeń odbyły się również zajęcia teoretyczne, prezentacje dotyczące funkcjonowania norweskich struktur EOD oraz szkolenia z zakresu psychologicznej pierwszej pomocy - procedur medycznych - ICOVER i realizacji procedur medycznych w warunkach działań specjalnych.

Wspólne szkolenia stanowią ważny element podnoszenia poziomu bezpieczeństwa oraz przygotowania służb do skutecznego reagowania na współczesne zagrożenia. Międzynarodowa współpraca pozwala na wymianę wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz budowanie trwałych relacji pomiędzy formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.