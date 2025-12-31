Poszukiwany 37-latek trafił do zakładu karnego na blisko 16 lat Data publikacji 31.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali 37-latka, który od 2 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był skazany za oszustwa, wyłudzenia kredytów oraz pranie pieniędzy na terenie całego kraju. Mieszkaniec województwa śląskiego blisko 16 lat spędzi w zakładzie karnym.

Podkarpaccy poszukiwacze prowadzili działania mające na celu zatrzymanie 37-latka, którego od ponad dwóch lat poszukiwał Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Za mężczyzną Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej oraz Sąd Rejonowy w Toruniu wydał 3 listy gończe celem odbycia kary o łącznym wymiarze blisko 16 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo Prokuratura Okręgowa w Krakowie oraz Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ, wydała za poszukiwanym listy gończe celem jego tymczasowego aresztowania na okres odpowiednio 3 miesięcy oraz 14 dni.

Policjanci z Rzeszowa uzyskali informacje od kolegów z wydziału kryminalnego z Żywca, że mężczyzna najprawdopodobniej przebywa na terenie powiatu leskiego.

W minionym tygodniu, policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lesku oraz funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, pojechali do miejscowości Przysłup położonej zaledwie 5 kilometrów od polsko-słowackiej granicy.

W ustalonym miejscu zatrzymali 37-latka. Mężczyzna był skazany za dokonywanie szeregu oszustw, wyłudzeń kredytów oraz prania pieniędzy na terenie całego kraju. Mieszkaniec województwa śląskiego trafił do zakładu karnego.

Informujemy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie pod tel. 783 707 017 lub e-mail poszukiwania@rz.policja.gov.pl.

Film Poszukiwany mężczyzna trafił do zakładu karnego na blisko 16 lat Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Poszukiwany mężczyzna trafił do zakładu karnego na blisko 16 lat (format mp4 - rozmiar 33.33 MB)