Policjanci zatrzymali 14 uczestników sylwestrowej bójki Data publikacji 05.01.2026 Powrót Drukuj Skuteczna i wieloetapowa praca rzeszowskich policjantów przyniosła szybkie efekty w sprawie bójki, do której doszło w sylwestrową noc. Dzięki natychmiastowej reakcji funkcjonariuszy, zabezpieczeniu śladów na miejscu zdarzenia oraz wnikliwej analizie zgromadzonych dowodów, tuż po incydencie zatrzymano cztery osoby, a w kolejnych dwóch dniach – następnych dziewięciu podejrzanych o udział w bójce. Jeden z uczestników zdarzenia zgłosił się sam. Policjanci nadal prowadzą intensywne czynności, analizując materiał dowodowy i ustalając tożsamość wszystkich osób, które brały udział w tym zdarzeniu. Za popełnione przestępstwo podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w Sylwestrową noc. Dyżurny z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie około godziny 22.30, otrzymał zgłoszenie o bójce grupy kilkunastu osób na terenie jednego z podrzeszowskich hoteli. Na miejsce zostały skierowane policyjne patrole. Funkcjonariusze wyjaśniając okoliczności tego zdarzenia w jednym z pokoi zastali trzech młodych mężczyzn, którzy posiadali zaczerwienienia na rękach i twarzach. Ponieważ istniało podejrzenie, że brali udział w zdarzeniu, zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnej izby zatrzymań.

W trakcie prowadzonych czynności, na miejscu zdarzenia policjanci odnaleźli także saszetkę, po którą po jakimś czasie zgłosił się młody chłopak. Okazało się, że on również uczestniczył w bójce. Nietrzeźwy 16-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej izby dziecka.

Policjanci pracujący nad wyjaśnieniem okoliczności tej sprawy ustalili, że w hotelu kilka pokoi zostało wynajętych przez m.in. pseudokibiców i sympatyków dwóch rzeszowskich, antagonistycznie nastawionych do siebie drużyn - Stali Rzeszów i Resovii Rzeszów. W pewnym momencie uczestnicy dwóch osobnych imprez, jakie odbywały się w pokojach, spotkali się na korytarzu. Wówczas doszło do konfrontacji, która przerodziła się w bójkę. W jej efekcie jeden z uczestników z obrażeniami głowy trafił do szpitala.

Zabezpieczone na miejscu ślady i dowody były skrupulatnie analizowane przez policjantów z komisariatu w Trzebownisku, Wydziału Kryminalnego oraz Wydział Do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, a także policjantów operacyjnych z komisariatów miejskich. Intensywna praca, która trwała przez następne dwa dni pozwoliła na zatrzymanie kolejnych podejrzanych osób.

W ciągu trzech dni policjanci zatrzymali 14 mężczyzn w wieku od 16-23 lat. Jeden z uczestników bójki sam zgłosił się na komendę. W efekcie 10 pełnoletnim uczestnikom zdarzenia przedstawiono zarzuty udziału w bójce, podczas której zadawali sobie wzajemnie uderzenia rękami i nogami, narażając się tym samym na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała lub utraty życia, dopuszczając się tego czynu publicznie, bez powodu, rażąco lekceważąc obowiązujący porządek prawny.

Na wniosek śledczych z Komisariatu Policji w Trzebownisku, prokurator z Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, wobec 9 podejrzanych zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem opuszczania kraju.

O losie 4 nieletnich uczestników bójki zadecyduje Sąd Rodzinny.

Policjanci nadal prowadzą intensywnie czynności w tej sprawie. Typują i ustalają personalia wszystkich osób, które tej nocy brały udział w zdarzeniu.

