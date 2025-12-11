Ćwiczyli, szkolili i współdziałali Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami SOP, doskonalili swoje umiejętności. Przeprowadzone szkolenie było kolejnym etapem wcześniej realizowanych wspólnych działań, prowadzonych w ramach stałej współpracy. Dotychczasowe przedsięwzięcia pozwoliły na wymianę doświadczeń oraz ujednolicenie procedur, a grudniowe ćwiczenia stanowiły ich kontynuację.

Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie regularnie doskonalą swoje umiejętności. Uczestniczą w szkoleniach z przedstawicielami innych służb mundurowych oraz ratowniczych. Celem wspólnych szkoleń jest doskonalenie współdziałania pomiędzy służbami w sytuacjach wymagających skoordynowanych i szybkich działań, takich jak zdarzenia o charakterze kryzysowym, zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi czy sytuacje wymagające użycia specjalistycznych sił i środków. Istotnym elementem ćwiczeń jest także usprawnianie komunikacji, procedur oraz wzajemnego wsparcia podczas działań prowadzonych w trudnych i dynamicznych warunkach.

W dniach 7-11 grudnia 2025 roku odbyło się szkolenie podkarpackich kontrterrorystów we współpracy ze Służbą Ochrony Państwa. Szkolenie zorganizowano w odpowiedzi na aktualną sytuację geopolityczną oraz codzienną współpracę obu formacji. Głównym celem tego przedsięwzięcia było także ujednolicenie taktyki i procedur działania podczas wspólnych realizacji związanych z ochroną osób o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Funkcjonariusze doskonalili współdziałanie w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji, wysokiej koordynacji oraz precyzyjnego podziału zadań.

W drugiej połowie listopada podkarpaccy kontrterroryści wzięli także udział w warsztatach taktyczno-strzeleckich. Wspólnie z policjantami z SPKP z Katowic oraz żołnierzami JW AGAT omawiali, a następnie ćwiczyli założenia i scenariusze, w jak najbardziej realnych warunkach. Szkolenie przebiegło w atmosferze intensywnego treningu strzeleckiego połączonego z taktyką i szturmem obiektów należących do JW Agat.