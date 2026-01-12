Policyjni narciarze dbają o bezpieczeństwo na przemyskim stoku Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Widoczni na trasach i gotowi do pomocy - policyjne patrole narciarskie dbają o bezpieczeństwo miłośników sportów zimowych na przemyskim stoku. Ich obecność to nie tylko szybka reakcja na zagrożenia, ale także działania profilaktyczne i edukacyjne, które sprawiają, że zimowy wypoczynek będzie bezpieczny.

Jak co roku, na stoku w Przemyślu pojawiły się policyjne patrole narciarskie. Do głównych zadań funkcjonariuszy pełniących służbę na stokach, należy przede wszystkim eliminowanie zdarzeń na trasach zjazdowych, związanych z łamaniem reguł ruchu narciarskiego, a w rejonach miejscowości wypoczynkowych niedopuszczenie do kradzieży i przywłaszczania sprzętu zimowego, włamań do pojazdów i ich kradzieży.

Funkcjonariusze dbają, aby narciarze nie stwarzali niebezpiecznych sytuacji, zagrażających bezpieczeństwu innych osób. Mundurowi będą reagować również na inne zagrożenia, wynikające m.in. spożywania na stoku alkoholu. W takich przypadkach funkcjonariusze sprowadzają nieodpowiedzialnych narciarzy na dół.

Ponadto, policjanci podczas spotkań z najmłodszymi zwrócą uwagę na bezpieczną zabawę na śniegu oraz przypomną o konieczności jazdy na nartach w kasku.

Policyjne patrole narciarskie to doskonały przykład działań prewencyjnych, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa wśród turystów i narciarzy. Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie” udowadnia, że obecność funkcjonariuszy na trasach nie tylko minimalizuje zagrożenia, ale świadczy również o tym, jak ważne dla mundurowych jest bezpieczeństwo korzystających z uroków białego szaleństwa.

Policjanci przypominają, że brawura, przecenianie własnych umiejętności oraz brak znajomości zasad obowiązujących na stoku mogą prowadzić do wypadków. Zadbajmy wszyscy o to, aby na stokach narciarskich i w ich rejonach było bezpiecznie.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich miłośników sportów zimowych o rozsądek, wzajemny szacunek oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Pamiętaj:

• Przestrzegaj regulaminu korzystania z urządzeń i tras zjazdowych.

• Respektuj znaki narciarskie ustawione na trasach.

• Rozpoczynając zjazd, zachowaj szczególną ostrożność.

• Dostosuj prędkość do swoich umiejętności i warunków panujących na stoku.

• Zjeżdżaj w taki sposób, aby nie zagrażać narciarzom jadącym przed Tobą.

• Unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i o ograniczonej widoczności.

• Podchodź wyłącznie poboczem trasy zjazdowej.

• Nie pozostawiaj dzieci bez opieki.

• Widząc osobę leżącą, sprawdź, czy nie potrzebuje pomocy.

• Nie pozostawiaj w samochodzie widocznych wartościowych przedmiotów.

• Kask narciarski może uchronić Cię przed poważnymi konsekwencjami wypadku.

fot. KMP Przemyśl

