Policyjni narciarze dbają o bezpieczeństwo na przemyskim stoku
Widoczni na trasach i gotowi do pomocy - policyjne patrole narciarskie dbają o bezpieczeństwo miłośników sportów zimowych na przemyskim stoku. Ich obecność to nie tylko szybka reakcja na zagrożenia, ale także działania profilaktyczne i edukacyjne, które sprawiają, że zimowy wypoczynek będzie bezpieczny.
Jak co roku, na stoku w Przemyślu pojawiły się policyjne patrole narciarskie. Do głównych zadań funkcjonariuszy pełniących służbę na stokach, należy przede wszystkim eliminowanie zdarzeń na trasach zjazdowych, związanych z łamaniem reguł ruchu narciarskiego, a w rejonach miejscowości wypoczynkowych niedopuszczenie do kradzieży i przywłaszczania sprzętu zimowego, włamań do pojazdów i ich kradzieży.
Funkcjonariusze dbają, aby narciarze nie stwarzali niebezpiecznych sytuacji, zagrażających bezpieczeństwu innych osób. Mundurowi będą reagować również na inne zagrożenia, wynikające m.in. spożywania na stoku alkoholu. W takich przypadkach funkcjonariusze sprowadzają nieodpowiedzialnych narciarzy na dół.
Ponadto, policjanci podczas spotkań z najmłodszymi zwrócą uwagę na bezpieczną zabawę na śniegu oraz przypomną o konieczności jazdy na nartach w kasku.
Policyjne patrole narciarskie to doskonały przykład działań prewencyjnych, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa wśród turystów i narciarzy. Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie” udowadnia, że obecność funkcjonariuszy na trasach nie tylko minimalizuje zagrożenia, ale świadczy również o tym, jak ważne dla mundurowych jest bezpieczeństwo korzystających z uroków białego szaleństwa.
Policjanci przypominają, że brawura, przecenianie własnych umiejętności oraz brak znajomości zasad obowiązujących na stoku mogą prowadzić do wypadków. Zadbajmy wszyscy o to, aby na stokach narciarskich i w ich rejonach było bezpiecznie.
Funkcjonariusze apelują do wszystkich miłośników sportów zimowych o rozsądek, wzajemny szacunek oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Pamiętaj:
• Przestrzegaj regulaminu korzystania z urządzeń i tras zjazdowych.
• Respektuj znaki narciarskie ustawione na trasach.
• Rozpoczynając zjazd, zachowaj szczególną ostrożność.
• Dostosuj prędkość do swoich umiejętności i warunków panujących na stoku.
• Zjeżdżaj w taki sposób, aby nie zagrażać narciarzom jadącym przed Tobą.
• Unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i o ograniczonej widoczności.
• Podchodź wyłącznie poboczem trasy zjazdowej.
• Nie pozostawiaj dzieci bez opieki.
• Widząc osobę leżącą, sprawdź, czy nie potrzebuje pomocy.
• Nie pozostawiaj w samochodzie widocznych wartościowych przedmiotów.
• Kask narciarski może uchronić Cię przed poważnymi konsekwencjami wypadku.
Film Policyjni narciarze dbają o bezpieczeństwo na przemyskim stoku
Pobierz plik Policyjni narciarze dbają o bezpieczeństwo na przemyskim stoku (format mp4 - rozmiar 11.92 MB)