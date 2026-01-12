Policyjni narciarze dbają o bezpieczeństwo na przemyskim stoku - Aktualności - Policja Podkarpacka

Aktualności

Policyjni narciarze dbają o bezpieczeństwo na przemyskim stoku

Data publikacji 12.01.2026
Widoczni na trasach i gotowi do pomocy - policyjne patrole narciarskie dbają o bezpieczeństwo miłośników sportów zimowych na przemyskim stoku. Ich obecność to nie tylko szybka reakcja na zagrożenia, ale także działania profilaktyczne i edukacyjne, które sprawiają, że zimowy wypoczynek będzie bezpieczny.

Jak co roku, na stoku w Przemyślu pojawiły się policyjne patrole narciarskie. Do głównych zadań funkcjonariuszy pełniących służbę na stokach, należy przede wszystkim eliminowanie zdarzeń na trasach zjazdowych, związanych z łamaniem reguł ruchu narciarskiego, a w rejonach miejscowości wypoczynkowych niedopuszczenie do kradzieży i przywłaszczania sprzętu zimowego, włamań do pojazdów i ich kradzieży.

Funkcjonariusze dbają, aby narciarze nie stwarzali niebezpiecznych sytuacji, zagrażających bezpieczeństwu innych osób. Mundurowi będą reagować również na inne zagrożenia, wynikające m.in.  spożywania na stoku alkoholu. W takich przypadkach funkcjonariusze sprowadzają nieodpowiedzialnych narciarzy na dół.

Ponadto, policjanci podczas spotkań z najmłodszymi zwrócą uwagę na bezpieczną zabawę na śniegu oraz przypomną o konieczności jazdy na nartach w kasku.

Policyjne patrole narciarskie to doskonały przykład działań prewencyjnych, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa wśród turystów i narciarzy. Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie” udowadnia, że obecność funkcjonariuszy na trasach nie tylko minimalizuje zagrożenia, ale świadczy również o tym, jak ważne dla mundurowych jest bezpieczeństwo korzystających z uroków białego szaleństwa.

Policjanci przypominają, że brawura, przecenianie własnych umiejętności oraz brak znajomości zasad obowiązujących na stoku mogą prowadzić do wypadków. Zadbajmy wszyscy o to, aby na stokach narciarskich i w ich rejonach było bezpiecznie.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich miłośników sportów zimowych o rozsądek, wzajemny szacunek oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Pamiętaj:
•    Przestrzegaj regulaminu korzystania z urządzeń i tras zjazdowych. 
•    Respektuj znaki narciarskie ustawione na trasach. 
•    Rozpoczynając zjazd, zachowaj szczególną ostrożność. 
•    Dostosuj prędkość do swoich umiejętności i warunków panujących na stoku. 
•    Zjeżdżaj w taki sposób, aby nie zagrażać narciarzom jadącym przed Tobą. 
•    Unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i o ograniczonej widoczności. 
•    Podchodź wyłącznie poboczem trasy zjazdowej. 
•    Nie pozostawiaj dzieci bez opieki. 
•    Widząc osobę leżącą, sprawdź, czy nie potrzebuje pomocy. 
•    Nie pozostawiaj w samochodzie widocznych wartościowych przedmiotów. 
•    Kask narciarski może uchronić Cię przed poważnymi konsekwencjami wypadku. 

Film Policyjni narciarze dbają o bezpieczeństwo na przemyskim stoku

Pobierz plik Policyjni narciarze dbają o bezpieczeństwo na przemyskim stoku (format mp4 - rozmiar 11.92 MB)

