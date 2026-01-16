Pierwsze ślubowanie policjantów w 2026 roku i podsumowanie stanu etatowego podkarpackiej Policji Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się pierwsze w tym roku uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania złożyło 28 policjantek i policjantów, którzy tym samym oficjalnie rozpoczęli służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Nowi funkcjonariusze odebrali legitymacje z rąk nadinsp. Andrzeja Patrzałka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Uroczystość ślubowania to wyjątkowa chwila dla policjantek i policjantów, którzy rozpoczynają nowy etap w swoim życiu. Składając rotę ślubowania biorą na siebie trudy codziennej służby zobowiązując się strzec bezpieczeństwa obywateli. Dzisiaj, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Andrzej Patrzałek przyjął ślubowanie od 28 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. Nowi stróże prawa odebrali legitymacje służbowe i za kilka dni wyjadą do szkół policji, gdzie rozpoczną szkolenie podstawowe, które przygotuje ich do służby. Zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa, taktyk i technik interwencji oraz wyszkolenia strzeleckiego.

W uroczystości uczestniczyli także: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg oraz w imieniu Wojewody Podkarpackiego nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.



Obecnie w garnizonie podkarpackim służbę pełni 4786 funkcjonariuszy, w tym 862 kobiety. Każde nowe przyjęcie wzmacnia potencjał kadrowy jednostek oraz całej formacji i pozwala na jeszcze skuteczniejszą realizację ustawowych zadań Policji.



Uroczystość ślubowania była także okazją do podsumowań. W 2025 roku do służby w podkarpackim garnizonie wstąpiło 143 funkcjonariuszy, w tym 35 kobiet. Zainteresowanie służbą było rekordowe, gdyż odnotowano bardzo dużą liczbę chętnych, którzy w sumie złożyli 1539 podań. Przełożyło się to na jeden z najniższych w ostatnich latach poziomów wakatów w kraju.



Dane potwierdzają rosnącą atrakcyjność służby w Policji oraz zaufanie, jakim formacja cieszy się wśród mieszkańców Podkarpacia. Stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju zawodowego, a także realny wpływ na bezpieczeństwo, to główne powody, dla których kandydaci decydują się na wstąpienie w szeregi Policji.



Stawiając na rozwój zawodowy funkcjonariuszy, w minionym roku w garnizonie podkarpackim przy udziale kadry KWP w Rzeszowie oraz wykładowców Szkół Policji, zrealizowano w formie hybrydowej 5 edycji szkoleń zawodowych podoficerskich - kończyło je 216 policjantów oraz 4 edycje szkoleń aspiranckich, które ukończyło 192 funkcjonariuszy. Dzięki takim przedsięwzięciom policjanci mają możliwość zdobywania nowych kompetencji oraz podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.



W 2026 roku zaplanowano kolejne terminy przyjęć do służby: 2 kwietnia, 9 lipca, 16 września, 17 listopada i 30 grudnia. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz składania dokumentów.