"Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie" - policjanci na przemyskim stoku narciarskim Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Na stoku narciarskim w Przemyślu nie brakuje miłośników białego szaleństwa, ale także i policjantów na nartach. W ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, funkcjonariusze w ciekawy sposób promowali bezpieczeństwo na stoku. Poprzez rozmowę i wspólną zabawę przypominali zasady bezpiecznego uprawiania sportów zimowych oraz zwracali uwagę na zagrożenia, które mogą pojawić się podczas zimowego wypoczynku.

Wczoraj, w ramach kontynuacji działań profilaktycznych i akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, przemyscy policjanci, funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie spotkali się z dziećmi i młodzieżą na stoku narciarskim w Przemyślu, by przez zabawę utrwalić zasady bezpiecznego korzystania ze sportów zimowych. Uczestnicy zostali wyczuleni na niebezpieczeństwa, które mogą wiązać się z zimowym szaleństwem. Funkcjonariusze tłumaczyli dzieciom, w jakich miejscach można bezpiecznie korzystać z uroków zimy oraz o jakich zasadach zawsze należy pamiętać.

W działania zaangażowani byli również policjanci narciarze, którzy pełnią służbę na stoku i w jego rejonie. Służba w tym miejscu skupiona jest przede wszystkim na zwracaniu uwagi osobom, które zachowują się nieostrożnie i bez wyobraźni. Patrol narciarski reaguje, gdy dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia, podczas jazdy na nartach czy deskach snowboardowych, nie posiadają kasku ochronnego. Mundurowi obserwują narciarzy i snowboardzistów pod kątem trzeźwości, by eliminować realne zagrożenie dla innych użytkowników stoku. W trakcie patrolu zwracają uwagę na sprzęt, który narciarze pozostawiają bez opieki, a także na kulturę na stoku i w kolejkach do wyciągu. Przeszkoleni funkcjonariusze dbają także, aby użytkownicy nie zjeżdżali z wyznaczonych tras.

W spotkaniu uczestniczyli również ratownicy medyczni, którzy zaprezentowali sprzęt, jakim dysponują, a także przypominali o podstawowych zasadach udzielania pierwszej pomocy i reakcjach w sytuacjach zagrożenia.

Mł. asp. Alicja Tysowska-Prejzner i sierż. szt. Magda Lubas z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, dla uczestników przygotowały liczne konkursy, gry i zabawy związane z tematyką bezpiecznego wypoczynku na stokach narciarskich i nie tylko.

Policjantki zachęcały do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym "Zimowy dekalog” . Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz karta zgłoszenia, dostępne są na stronie Policja.pl - Portal polskiej Policji

"Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie" to przedsięwzięcie, którego celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, promowanie odpowiedzialnych zachowań oraz zwiększanie świadomości prawnej w zakresie przestrzegania przepisów i przypominanie zasad Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Partnerami akcji są m.in. PZU SA, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, GOPR, TOPR, Polskie Stacje Narciarstwa i Turystyki oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu.

Pamiętajmy, że brawura i lekceważenie zasad poruszania się po stokach są główną przyczyną wypadków wśród narciarzy.





































fot. KMP Przemyśl

fot. KMP Przemyśl

fot. KMP Przemyśl