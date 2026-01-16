Nowe radiowozy dla podkarpackiej Policji Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Profesjonalna Policja, to oprócz wyszkolenia funkcjonariuszy, także nowoczesny sprzęt, którym dysponują w codziennej służbie. Tabor podkarpackiej Policji wzbogacił się o 28 najnowszych pojazdów, które będą wykorzystywane w codziennej służbie przez funkcjonariuszy ruchu drogowego oraz prewencji w komendach miejskich i powiatowych na terenie województwa. Łączna wartość zakupu wyniosła 6 298 172 złotych.

Wczoraj na terenie Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie odbyło się uroczyste przekazanie nowych radiowozów. Wzięli w nim udział: Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie - insp. Jacek Juwa oraz mł. insp. Piotr Stępka, a także Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie mł. insp. Marta Tabasz-Rygiel, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie mł. insp. Robert Marszałek i Naczelnik Wydziału Transportu KWP w Rzeszowie kom. Daniel Koba.

Dla kierownictwa podkarpackiego garnizonu jednym z priorytetów jest konsekwentne dążenie do podnoszenia warunków służby, co przekłada się na zwiększenie skuteczności działań. Zakup nowych radiowozów stanowi istotne wzmocnienie logistyczne, które przełoży się na sprawniejsze działania funkcjonariuszy na rzecz bezpieczeństwa. Pojazdy zwiększą mobilność patroli, ułatwią szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia. Będą służyć funkcjonariuszom w podejmowaniu skutecznych działań, zarówno na drogach, jak i w przestrzeni publicznej, a zakup specjalistycznych pojazdów pozwoli na bezpieczny i komfortowy przewóz psów służbowych.

Flotę garnizonu zasiliło łącznie 28 nowoczesnych pojazdów, które będą służyć policjantom ruchu drogowego oraz prewencji, pełniących służbę w komendach miejskich i powiatowych województwa podkarpackiego.

Nowe radiowozy wyposażono w nowoczesne rozwiązania oraz zaawansowane systemy wspomagające pracę policjantów co pozwoli na sprawniejszą i skuteczniejszą reakcję w sytuacjach zagrożenia. Dzięki temu policjanci będą mogli jeszcze efektywniej prowadzić działania prewencyjnie, reagować na niebezpieczne zachowania oraz przeciwdziałać wykroczeniom i przestępstwom, w tym zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

26 nowych radiowozów zostało zakupionych przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. To między innymi:

Toyota Corolla Cross - 10 oznakowanych pojazdów typu SUV. Łączna wartość zakupu wyniosła 2 286 800,00 złotych.

Opel Combo - 10 samochodów osobowych typu kombivan. To nieoznakowane pojazdy do przewozu dwóch psów służbowych, z silnikiem 1.5 diesel i mocy 131 koni mechanicznych. Wartość zakupu wyniosła 1 685 100,00 złotych.

Toyota RAV4 - oznakowane radiowozy typu SUV - 6 pojazdów z silnikami 2.5 hybrid i mocy 222 km, napędem AWD i automatyczną skrzynią biegów. Wartość zakupu wyniosła 1 526 280,00 złotych.

Zakup dwóch nieoznakowanych samochodów służących do przewozu psów służbowych marki Ford Transit Custom z silnikiem 2.0 diesel i mocy 170 koni mechanicznych, został zrealizowany przez Komendę Główną Policji. Łączna wartość zakupu wyniosła 799 992,00 złotych.

Zakup 28 pojazdów służbowych na kwotę 6 298 172 złotych możliwy był dzięki środkom budżetowym oraz środkom z Programu modernizacji Policji.

Nowoczesne pojazdy posiadają bardzo dobre parametry techniczne oraz są wyposażone w szereg nowoczesnych systemów zapewniających policjantom bezpieczeństwo takich jak m.in. kontrola trakcji, system ABS, poduszki bezpieczeństwa. Bez wątpienia nowoczesny sprzęt transportowy zapewni mobilność dla wszystkich służb policyjnych.