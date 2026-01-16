Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie” w powiecie jasielskim Data publikacji 16.01.2026 Powrót Drukuj Jak co roku, jasielscy i rzeszowscy funkcjonariusze spotkali się z dziećmi na stoku narciarskim „Mareszka”. W ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie” przypominali o zasadach i regułach obowiązujących podczas uprawiania zimowych sportów i zabaw na śniegu.

Sporty zimowe, takie jak jazda na nartach, łyżwach czy snowboardzie, cieszą się ogromną popularnością. Aktywny wypoczynek, nie tylko na stoku, to doskonały sposób na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, poprawę kondycji czy dobrą zabawę. Jednak zanim rozpoczniemy zabawę na śniegu czy lodowisku, sprawdźmy swój sprzęt sportowy i przypomnijmy sobie zasady bezpieczeństwa oraz obowiązujące przepisy na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dlatego policjanci przypomnieli najważniejsze zasady panujące na stokach czy trasach narciarskich. Przestrzegali także przed nieodpowiedzialnym zachowaniem podczas zabaw na śniegu i lodowiskach.

Podczas spotkania, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle podinsp. Marcin Dzioba oraz asp. szt. Edyta Draus z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie wraz z jasielskimi funkcjonariuszami, zadawali także pytanie skierowane do uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łężynach. Pytania związane były z bezpiecznym wypoczynkiem podczas zimy. Każdy kto udzielił dobrej odpowiedzi, otrzymał nagrodę, którą sam mógł wybrać. Upominki zostały ufundowane i przekazane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie. GKRPA z Nowego Żmigrodu reprezentowały Anna Miśkowicz i Ewelina Wrona.

Po prelekcji, przyszedł czas na wyczekiwaną jazdę na nartach, deskach i sankach. Pod czujnym okiem instruktora oraz policjantów z komisariatu w Nowym Żmigrodzie, dzieci mogły podszkolić się w narciarskim fachu.

Mundurowi zachęcali także do udziału w konkursie plastyczno-filmowym pn. „Zimowy dekalog”.

Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, została przygotowana przez Biuro Prewencji KGP i poświęcona jest bezpieczeństwu osób podczas sezonu zimowego. Partnerami akcji są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, PZU.

fot: KPP Jasło

