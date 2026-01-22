Kolejne nowe radiowozy zasiliły tabor podkarpackiej Policji Data publikacji 22.01.2026 Powrót Drukuj Nowoczesne radiowozy zasiliły tabor podkarpackiej Policji. Wczoraj do komend miejskich i powiatowych trafiły radiowozy nowej generacji, które będą wykorzystywane w służbie przez funkcjonariuszy ruchu drogowego oraz prewencji. Łączna wartość zakupu wyniosła 4 824 995 złotych.

Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, odbyło się kolejne uroczyste przekazanie nowych radiowozów. Wzięli w nim udział: Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie - insp. Jacek Juwa oraz mł. insp. Piotr Stępka, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie mł. insp. Grzegorz Wojtas, a także Naczelnik Wydziału Transportu KWP w Rzeszowie kom. Daniel Koba oraz funkcjonariusze z komend i miejskich i powiatowych Policji, do których trafiły nowe pojazdy.

W ramach systematycznej modernizacji floty, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie zakupiła 26 nowych radiowozów, które trafiły do jednostek w całym województwie. Wśród nich znalazły się:

Kia Sportage - 15 oznakowanych pojazdów typu SUV z silnikiem 1.6 T-GDI o mocy 180 koni mechanicznych. Łączna wartość zakupu wyniosła 2 990 745,00 złotych.

- 15 oznakowanych pojazdów typu SUV z silnikiem 1.6 T-GDI o mocy 180 koni mechanicznych. Łączna wartość zakupu wyniosła 2 990 745,00 złotych. Toyota Corolla - 11 osobowych oznakowanych pojazdów z silnikiem 1.8 hybrid i mocy 140 koni mechanicznych. Wartość zakupu wyniosła 1 834 250,00 złotych.

Pojazdy zostały zakupione w ramach współfinansowania przez samorządy lokalne oraz środkom z Programu modernizacji Policji. Łączny koszt inwestycji wyniósł 4 824 995 złotych.

Radiowozy posiadają nowe wzory oznakowania, które znacząco poprawiają widoczność pojazdów uprzywilejowanych na drodze, zarówno w dzień, jak i w nocy, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo funkcjonariuszy, a także innych uczestników ruchu.

Systematyczna rozbudowa floty to kluczowa inwestycja, która przynosi wymierne efekty w codziennej służbie. Nowe pojazdy gwarantują niezawodność i mobilność zarówno w ruchu miejskim, jak i na terenach wymagających od sprzętu podwyższonych parametrów technicznych.

To nie ostatnie takie wzmocnienie logistyczne – kolejne nowe radiowozy trafią do jednostek na Podkarpaciu już w najbliższym czasie.