Kolejne nowe radiowozy zasiliły tabor podkarpackiej Policji - Aktualności - Policja Podkarpacka

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Kolejne nowe radiowozy zasiliły tabor podkarpackiej Policji

Data publikacji 22.01.2026
Powrót
Drukuj

Nowoczesne radiowozy zasiliły tabor podkarpackiej Policji. Wczoraj do komend miejskich i powiatowych trafiły radiowozy nowej generacji, które będą wykorzystywane w służbie przez funkcjonariuszy ruchu drogowego oraz prewencji. Łączna wartość zakupu wyniosła 4 824 995 złotych.

Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, odbyło się kolejne uroczyste przekazanie nowych radiowozów. Wzięli w nim udział: Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie - insp. Jacek Juwa oraz mł. insp. Piotr Stępka, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie mł. insp. Grzegorz Wojtas, a także Naczelnik Wydziału Transportu KWP w Rzeszowie kom. Daniel Koba oraz funkcjonariusze z komend i miejskich i powiatowych Policji, do których trafiły nowe pojazdy.

W ramach systematycznej modernizacji floty, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie zakupiła 26 nowych radiowozów, które trafiły do jednostek w całym województwie. Wśród nich znalazły się:

  • Kia Sportage  - 15 oznakowanych pojazdów typu SUV z silnikiem 1.6 T-GDI o mocy 180 koni mechanicznych. Łączna wartość zakupu wyniosła 2 990 745,00 złotych.
  • Toyota Corolla - 11 osobowych oznakowanych pojazdów z silnikiem 1.8 hybrid i mocy 140 koni mechanicznych. Wartość zakupu wyniosła 1 834 250,00 złotych.

Pojazdy zostały zakupione w ramach współfinansowania przez samorządy lokalne oraz środkom z Programu modernizacji Policji. Łączny koszt inwestycji wyniósł 4 824 995 złotych.

Radiowozy posiadają nowe wzory oznakowania, które znacząco poprawiają widoczność pojazdów uprzywilejowanych na drodze, zarówno w dzień, jak i w nocy, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo funkcjonariuszy, a także innych uczestników ruchu.

Systematyczna rozbudowa floty to kluczowa inwestycja, która przynosi wymierne efekty w codziennej służbie. Nowe pojazdy gwarantują niezawodność i mobilność zarówno w ruchu miejskim, jak i na terenach wymagających od sprzętu podwyższonych parametrów technicznych.

To nie ostatnie takie wzmocnienie logistyczne – kolejne nowe radiowozy trafią do jednostek na Podkarpaciu już w najbliższym czasie.

  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
  • Policjanci podczas przekazania nowych radiowozów
Powrót na górę strony